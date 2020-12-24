رئيس الوزراء الإسباني يؤكد تواصل المفاوضات مع لندن حول جبل طارق

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، أنّ المفاوضات للحفاظ على حرية حركة البضائع والأشخاص بين جبل طارق وإسبانيا "ستتواصل"، وذلك بعيد الإعلان عن اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن العلاقة التجارية المستقبلية.وغرّد سانشيز عبر تويتر بعد ترحيبه بالاتفاق بين بروكسل ولندن: "تواصل إسبانيا والمملكة المتحدة الحوار للتوصل إلى اتفاق بشأن جبل طارق".وتتفاوض مدريد ولندن وجبل طارق حول المسألة تزامنا مع المحادثات التي كانت قائمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لمرحلة ما بعد دخول بريكست حيز التنفيذ، والتي انتهت الخميس بعد عشرة أشهر من المفاوضات الصعبة.ويعتمد الجيب البريطاني الصغير الواقع في أقصى جنوب إسبانيا بنسبة 100% على الواردات لتوفير المواد الغذائية لسكانه البالغ عددهم نحو 34 ألف نسمة. وفي كل يوم، يأتي من اسبانيا نحو 15 ألف عامل عبر الحدود للعمل.وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإنّ تجارة السلع بين جبل طارق وإسبانيا ستخضع للرسوم الجمركية اعتبارًا من الأول من يناير، مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب اقتصادية سلبية.وكان رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو أوضح لوكالة فرانس برس في نهاية نوفمبر أنّ الجيب البريطاني ينظر في الانضمام إلى منطقة شنغن التي لم تكن المملكة المتحدة تنتمي إليها، وذلك لتجنب أي إخلال بحرية الحركة مع اسبانيا.تنازلت إسبانيا عن جبل طارق للعرش البريطاني في 1713 كجزء من معاهدة أوتر.