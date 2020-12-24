شعبة الذهب: «توتر» في أسعار الذهب بفعل فيروس كورونا

سجّلت أسعار الذهب في ختام التعاملات استقرارًا بعد ارتفاعات التعاملات الصباحية تاثرًا بكورونا وتوتر البورصات العالمية.قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك استقرارًا في ختام التعاملات لأسعار الذهب بعد ارتفاعات التعاملات الصباحية.أضاف نجيب، لـ"الدستور"، أن عيار 18 سجل نحو 700 جنيه، بينما سجل عيار 21 نحو 818 جنيهًا، موضحًا أن عيار 24 سجل 934.25 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 6544 جنيهًا، بينما سجلت الأونصة الذهب نحو 1876 دولار.