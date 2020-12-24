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عالم

السيادة السوداني يبحث تعزيز الاستقرار في جنوب كرفان

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:36 م
محمد حمدان دقلو
محمد حمدان دقلو
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بحث الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، مع وفد إمارة "الغلفان" بولاية جنوب كردفان (جنوب جمهورية السودان)، مجمل القضايا التي تتصل بتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي بالولاية.

ونقل مجلس السيادة السوداني، في بيان مساء اليوم الخميس، عن رئيس الوفد علي حمدين فضل، قوله إن وفد الإمارة عقد عدة لقاءات مع المسئولين بالدولة، بجانب أبناء جنوب كردفان بولاية الخرطوم.

وأوضح أن اللقاء تناول كل هموم وقضايا إمارة الغلفان، خاصة بعد توقيع إتفاق السلام واعادة الإعمار لما دمرته الحرب.

وأضاف أن الولاية تذخر بامكانيات وموارد طبيعية تمكنها من المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، داعياََ إلى ضرورة دعم ولاية جنوب كردفان بالمعينات والتقنيات الحديثة في مجال الزراعة والتدريب.

وأشار إلى أن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، أبدي تفهماََ لكل قضايا وهموم إنسان جنوب كردفان، ووعد بتذليل كافة العقبات، دعما للاستقرار والتنمية وحفظ الأمن بولاية جنوب كردفان.

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