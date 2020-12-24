تحرير 1687 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة في المترو

نفذت شركة مترو الأنفاق، اليوم، حملة تفتيش بعدد من محطات الخطوط الثلاثة داخل الصالات والأرصفة والقطارات.بدأت الحملة بالتواجد بمحطة العتبة بالخطين الثانى والثالث، ثم التوجه إلى محطة الشهداء بالخطين الأول والثانى، ومحطات غمرة وكوبرى القبة وسراى القبة وعزبة النخل والمرج الجديدة، بالتنسيق مع شرطة مترو الأنفاق، ومشاركة الإدارات العامة المعنية بشركة مترو الأنفاق (العلاقات العامة والإعلام- الأمن الداخلى بشركة المترو) وبتواجد فريق عمل شركة الرواد للأمن وفريق عمل شركة فالكون جروب للأمن لضبط كافة الظواهر السلبية أو أى راكب مخالف لقرار ارتداء الكمامة على أرصفة المحطات أو داخل القطارات.يذكر أن إجمالي عدد محاضر عدم ارتداء الكمامة بحملة اليوم في محطات المترو المختلفة بلغ ١٦٨٧ و١٤ محضر بائع متجول.