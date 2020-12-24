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فن

فيلم «ريما» ينافس على شباك تذاكر موسم رأس السنة (صور)

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:28 م
فيلم ريما
فيلم ريما
أمير محمد خالد
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أقيم أمس العرض الخاص لفيلم الإثارة الجديد «ريما» بمجمع سينمات بورتو كايرو بالتجمع الأول وسط تشديد على كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يعد الفيلم ثاني إنتاج سينمائي للمنتج عمرو طنطاوي والذي أعرب عن سعادته لمواصلة الشركة إنتاجها وتطورها عاما بعد عام بشهادة كل الحضور بعد مشاهدة فيلم «ريما» خاصة على مستوى الأداء التمثيلي المتجسد في الفنان الكوميدي محمد ثروت والذي أثبت بجدارة قدرته على لعب أدوار الشر ببراعة، والفنان إيهاب فهمي والذي استطاع تجسيد شخصية الشيخ الصوفي ببساطة شديدة لمست القلوب، وكذلك في الفنانة القادمة بقوة الطفلة ريم عبدالقادر والتي تنبأت بنجاح الفيلم رغم ظروف كورونا.

وأعلن طنطاوي عن مشروع سينمائي جديد في عام 2021 سيتم التحضير له بعد الاطمئنان على إيرادات فيلم «ريما» بعد أول أسبوع من عرضه في مصر والدول العربية، مفتتحا بذلك موسم افلام رأس السنة.

حضر العرض الخاص معظم أبطال الفيلم وهم: الطفلة ريم عبدالقادر، محمد ثروت، إيهاب فهمي، منى جمال، أحمد إمام وأية سليم، والمطرب وائل الفشني، والوجوه الجديدة: شهد شوقي، ميشيل مساك، وقد تغيب عن العرض: الفنانة اللبنانية مايا نصري والفنان السعودي عبدالحميد العوام نتيجة غلق المطارات بسبب انتشار مرض كوفيد-19، بالإضافة إلى حضور مجموعة كبيرة من الفنانين لتهنئة أبطال العمل وهم: نضال الشافعي، صفاء جلال، شريف باهر، أحمد جمال سعيد، محمد عز، أحمد التهامي، رامي وحيد، عمرو مهدي، سهير رجب، محمود فارس، عماد الراهب، مهند حسني، هاجر الشرنوبي، شريف نجم، أحمد عبدالعزيز، عمرو يسري، برلنتي فؤاد، محمد صلاح آدم، والمخرج سامح مصطفى، والمطربين: ميساء وإسلام ساسو، والإعلامية فيروز المرزوقي، واليوتيوبرز: حليم وامل وأحمد الشبكشي، وشريهان ستين ملكة جمال مصر للسياحة لعام 2016.

جدير بالذكر أن فيلم «ريما» تصنيفه العمري لسن 16 عاما فيما فوق وتدور أحداثه في إطار تشويقي، حول فتاة صغيرة تدعى «ريما» لديها القدرة على معرفة الأحداث قبل وقوعها فهل هذه الحاسة المميزة التي تمتلكها ستكون نقمة أم نعمة على من حولها؟، والفيلم بطولة: محمد ثروت، مايا نصري، ريم عبدالقادر، إيهاب فهمي، هالة فاخر، فراس سعيد، مها نصار، وضيوف الشرف: علاء مرسي، محمد جمعة، أحمد فتحي، عبدالحميد العوام، مريم البحراوي، جرافيك وأفيشات أحمد عامر، موسيقى تصويرية مودي، تصوير أحمد عاشور، لاين بروديوسر عبدالعزيز السليمان، منتج فني مدحت لبيب، الإشراف على الإنتاج: كمال علي السيد وهشام رضا وإسلام مارو، إنتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف أحمد أنور ومن إخراج معتز حسام.

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