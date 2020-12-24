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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بدء توافد المشاركين في قداس عيد الميلاد بالكنيسة الأسقفية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:37 م
الكنيسة الأسقفية
الكنيسة الأسقفية
مونيكا جرجس
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شهد محيط كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك؛ تشديدات أمنية مكثفة استعدادًا لترؤس المطران منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر قداس عيد الميلاد المجيد؛ مساء اليوم.

ومن جهته؛ بدأ توافد المشاركين في صلوات قداس عيد الميلاد المجيد إلى كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك استعدادًا لإقامة صلوات قداس العيد.

وتحتفل الكنيسة الأسقفية بمصر، اليوم الخميس؛ بعيد الميلاد المجيد وفقًا للتقويم الغربي.

ويترأس المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية بمصر، صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، مساء اليوم الخميس، بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك بإجراءات احترازية مشددة.

وكشفت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر عن تفاصيل الاستعداد للأعياد في ظل جائحة كورونا.

وأكد الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، في بيان عن الكنيسة، أن اللجنة التنفيذية قررت إيقاف كل الأنشطة كثيفة العدد والفرعية مثل اجتماعات مدارس الأحد والشباب مع استمرار خدمات الآحاد أو الجمعة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية حتى نهاية العام ومع متابعة المستجدات أولًا بأول.

وقررت اللجنة إقامة احتفال ليلة عيد الميلاد 24 من ديسمبر الجاري، في موعده الثامنة مساء، وتوفير شاشات عرض في الكنيسة تقدم خدمة الصلاة وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لكل الحاضرين، بالإضافة لتعقيم الكنائس قبل وبعد العبادة، وتوفير المطهرات والكمامات لكل المصلين، وكذلك توفير قاعات إضافية للحفاظ على التباعد، ويقام احتفال 25 ديسمبر بنفس الإجراءات مع إيقاف الاحتفالات برأس السنة.

وأضافت الكنيسة الأسقفية، في بيانٍ آخر لها: "يترأس قداس العيد الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية ويحضر القداس عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية بأعداد محدودة تناسب ظروف حظر التجمعات تجنبًا لوباء كورونا".

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