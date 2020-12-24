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الثقافة

محب جميل يوثق علاقة عبدالمطلب بأم كلثوم في كتابه «سلطان الطرب»

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:29 م
جريدة الدستور
خالد حماد
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يوثق كتاب محمد عبد المطلب سلطان الغناء للكاتب والباحث محب جميل، علاقة التواصل والمحبة والاحترام مابين كوكب الشرق أم كلثوم، وعبد المطلب سلطان الغناء ـ ويسرد الباحث تفاصيل اللقاء الأول الذي جمع أم كلثوم بعد المطلب والذي يجيب فيه الأخير عن سؤال لمجلة الموعد 1981 "ماذا عن علاقتك بأم كلثوم". 

" كانت أم كلثوم ست الكل، وقد سمعتها وأنا لا أزال طفلا صغيرا في المدرسة، وذات مرة هجمت إلى وراء الكواليس بمسرح حديقة الأزبكية بعد أن انتهت من إحدى حفلاتها لكي أقبل يدها. وبعد ذلك بسنوات عندما أصبحت مطربا مشهورا، كنت أغني في بيت أحد أعيان حى "بولاق" واسمه صالح جرجس، وكانت هي مدعوة إلى الحفلة، وعندما انتهيت من وصلتي الغنائية قامت لكي تهنئني وتذكرني بحكاية مسرح الأزبكية. لقد كانت الراحلة أم كلثوم سيدة عظيمة. وقد تعودت أن ازورها في العيد الصغير والعيد الكبير، وكنت أذهب إلى بيتها في الساعة 12 ظهرا، ولذلك لا يكاد جرس الباب يرن عندها في تلك الساعة، حتى تقول "الساعة 12.. عبد المطلب.. جه".

جدير بالاشارة ان كتاب محمد عبد المطلب هو الكتاب الثالث للكاتب محب جميل في مجال التوثيق لأساطين الغناء المصري ـ والذي سبقه كتاب "فتحية أحمد مطربة القطرين"، وكتاب "صالح عبدالحي سلطان الطرب".

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