رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: سنعود للتفاوض حول سد النهضة بنهج جديد

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:07 م
وزير الخارجية السوداني
وزير الخارجية السوداني
محمد عمر
طباعة
أكد عمر قمر الدين، وزير الخارجية السوداني المكلف، اليوم الخميس، أن السودان ومصر مستمرتان في دعوتهما للتوصل إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وقال وزير الخارجية السوداني المكلف في لقاء مع قناة "سكاي نيوز"، إن بلاده تتطلع إلى دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي في مفاوضات سد النهضة.

واضاف "نحن في طريقنا إلى العودة للتفاوض حول سد النهضة بنهج جديد ولا خيارات سوى الحوار".

وأوضح وزير الخارجية السوداني أن بلاده ملتزمة بكل القوانين والأعراف الدولية في نزاعنا الحدودي مع إثيوبيا وغيرها ولا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشيرا إلى أن النزاعات الحدودية بين الدول المتجاورة أمر طبيعي وتُحل بالمفاوضات وأن بلاده ستتوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا بهذا الشأن.

وأضاف: "من حقنا في السودان أن نمارس حقنا السيادي على أراضينا".

واعتبر وزير الخارجية السوداني أن الحكومة الجديدة ما بعد الثورة ورثت تركة ثقيلة من النظام السابق وإعادة بناء الدولة السودانية سيتطلب وقتًا طويلًا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«المركزي» يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

وزيرة الصحة: نعيش أسبوع «ذروة كورونا».. و3 محافظات تتصدر الإصابات

«مدبولى» يوجه بوجود مسار آمن داخل المستشفيات لاستقبال مصابى كورونا

الحكومة تكشف حقيقة فرض حظر تجوال ليلة رأس السنة (فيديو)

الصور

image description

«أوقاف دمياط» حملة لتعقيم مساجد

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد العرض التجريبي للسيارة الكهربائية

image description

جامعة أسيوط تعلن أسماء الفائزين في انتخابات اتحاد الطلاب

image description

بالأسماء.. إعلان نتيجة انتخابات اتحاد طلاب جامعة دمياط

image description

مرافق أسيوط: حملة مكبرة لتنظيف الشوارع والميادين

الأكثر قراءة

مشاهد اللحظات الأخيرة.. والدة «شادي» تبكي: «خلوني أشوفه قبل الدفن»

موعد إعلان سعر البنزين الجديد في مصر بعد القرار الجمهوري اليوم

إخلاء سبيل الطبيب المتهم بالتحرش في الزقازيق

«الوزراء»: سنطبق الإغلاق الجزئي مرة أخرى في هذه الحالة (فيديو)

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

بهاء سلطان مفاجأة «صاحبة السعادة» ليلة رأس السنة

منوعات

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر ديسمبر 2020

القضاء السويسري يلغي عقوبة إيقاف السباح الصيني سون يانغ

دراسة تثبت فاعلية الكحول لقتل الجراثيم

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021

أيام زمان

حققت أحلامي المسرحية وتعثرت في السينما التجارية.. اعترافات محمد صبحي

«لازلت هنا».. رسائل بخط يد لويس جريس إلى محبوبته سناء جميل

أحزان عماد حمدي.. توفي مصابا بالاكتئاب وفقد بصره بسبب وفاة شقيقه التوأم

عزيزة أمير أول منتجة في السينما تخدع يوسف وهبي للعمل في المسرح

مقالات الرأي
مدحت بشاى
حتى لا نرى التاريخ بعين واحدة
جمال طه
ليبيا.. بين أطماع الإخوان وسراب التسوية السياسية
ماجد حبته
إغلاق ثالث.. وانتخابات رابعة!
مؤمن المحمدي
ثم توبت
المزيد

الثقافة

محب جميل يوثق علاقة عبدالمطلب بأم كلثوم في كتابه «سلطان الطرب»

«عبدالدايم»: أسوان بوابة مصر الجنوبية ولها مكانة خاصة بسبب إرثها الحضاري

طرح العرض البانورامي لمعرض منى فتحي إلكترونيًا

أشرف أبوجليل يعتذر عن منصب رئيس إدارة إقليم شرق الدلتا الثقافي