السودان: سنعود للتفاوض حول سد النهضة بنهج جديد

أكد عمر قمر الدين، وزير الخارجية السوداني المكلف، اليوم الخميس، أن السودان ومصر مستمرتان في دعوتهما للتوصل إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.وقال وزير الخارجية السوداني المكلف في لقاء مع قناة "سكاي نيوز"، إن بلاده تتطلع إلى دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي في مفاوضات سد النهضة.واضاف "نحن في طريقنا إلى العودة للتفاوض حول سد النهضة بنهج جديد ولا خيارات سوى الحوار".وأوضح وزير الخارجية السوداني أن بلاده ملتزمة بكل القوانين والأعراف الدولية في نزاعنا الحدودي مع إثيوبيا وغيرها ولا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشيرا إلى أن النزاعات الحدودية بين الدول المتجاورة أمر طبيعي وتُحل بالمفاوضات وأن بلاده ستتوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا بهذا الشأن.وأضاف: "من حقنا في السودان أن نمارس حقنا السيادي على أراضينا".واعتبر وزير الخارجية السوداني أن الحكومة الجديدة ما بعد الثورة ورثت تركة ثقيلة من النظام السابق وإعادة بناء الدولة السودانية سيتطلب وقتًا طويلًا.