أبطال «لؤلؤ»: العمل مكتوب بحرفية شديدة.. و«سينرجى» وفرت جميع الإمكانيات اللازمة

مى عمر: المسلسل مختلف وأديت دورى بشكل متكامل

هيدى كرم:أنا امرأة ارستقراطية تسعى لجمع المال.. وأتعرض للضرب

أحمد زاهر:وافقت دون تردد بمجرد عرض فكرته علىّ

محمد مهران: تجاهلت المعترضين على «مشرف التأليف»

إدوارد:بذلنا أقصى جهد للخروج بشكل مميز.. والجمهور «هيتفاجئ»

سلوى عثمان:الدراما المصرية عادت لمجدها

ملك زاهر:خفضت وزنى لأتناسب مع «مريم»

كشف أبطال مسلسل «لؤلؤ»، المقرر عرضه بعد غدٍ الأحد ٢٧ ديسمبر، عن تفاصيل العمل المكون من ٤٥ حلقة، مشيرين إلى أنهم سيقدمون عملًا فنيًا مختلفًا ومميزًا فى الموسم الشتوى الحالى. وقال أبطال «لؤلؤ» إن كواليس التصوير كانت مميزة، حيث حرص الجميع على إخراج طاقتهم الفنية فى العمل، مؤكدين أن الشركة المنتجة «سينرجى» وفرت لهم كل ما يحتاجون إليه من المعدات ووسائل الوقاية والحماية من فيروس «كورونا المستجد». وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى حول مطربة تبحث عن النجومية.وهو من إخراج محمد عبدالسلام وسيناريو وحوار محمد مهران. ويشرف على التأليف والإخراج المخرج الكبير محمد سامى، وإشراف عام حسام شوقى، ومن إنتاج سينرجى تامر مرسى، ويعرض بداية من يوم ٢٧ ديسمبر الجارى على قنوات:ON TV – ON Drama – MBC١.قالت الفنانة مى عمر إن المسلسل يعد البطولة المطلقة الأولى لها فى عالم الدراما، مشيرة إلى أنها ستجسد دور مطربة تعمل فى «كباريه»، وتتعرض للكثير من المواقف التى سيفاجأ بها الجمهور.وأضافت: «حاولت تقديم عمل مختلف عن الأعمال التى سبق أن عرفنى بها الجمهور، ولم أخشَ من التعامل الأول مع كتّاب شباب مثل محمد مهران، كما أن المخرج محمد عبدالسلام كان متحمسًا جدًا، وأدى عمله على أكمل وجه».وأشارت إلى أنها حرصت على أداء دورها بشكل متكامل، خاصة أن الأجواء كانت إيجابية ومشجعة كى يُظهر الجميع مواهبه، موضحة: «داخل لوكيشن التصوير كان يتعامل الجميع بروح الأخوة والصداقة».وقالت: «سأغنى فى المسلسل، وأعتقد أن الجمهور سيعجب بهذا الأمر، خاصة أن عرض أول كليب حقق فى ٣ أيام نحو ٣ ملايين مشاهدة». وذكرت أن التصوير تم فى ديكورات استديو النحاس، فضلًا عن ديكور منزلها، مختتمة: «الجميع اتبع الإجراءات الاحترازية وارتدى الكمامات، وحرص على عدم الوجود فى أماكن مغلقة بأعداد كبيرة».ذكرت الفنانة هيدى كرم أن الشخصية التى ستلعبها جديدة ومختلفة تمامًا عن أى دور سابق لها، موضحة أنها تجسد دور امرأة ارستقراطية تعشق المال وتسعى لشراء الملابس الفاخرة من أغلى الماركات، لذلك تتزوج من رجل ثرى.وقالت: «مشاهد كثيرة ستجمعنى بالفنان أحمد زاهر، بينها مشاهد ضرب وعنف، وأنا سعيدة لأنى أتعاون مع زاهر من جديد».وأشادت بتوقيت عرض المسلسل فى الـ٢٧ من الشهر الجارى ضمن الموسم الشتوى، معربة عن تفاؤلها بتوقيت العرض، ومشاركة نخبة من ألمع النجوم، على رأسهم المخرج محمد سامى.ولفتت إلى أن «شركة سينرجى وفرت كل وسائل الحماية واتبعت الإجراءات الاحترازية لعدم الإصابة بفيروس كورونا»، مشيرة إلى أن كل الموجودين فى موقع التصوير كانوا ملتزمين بالتباعد الاجتماعى وارتدوا الكمامات، وحرصوا على تطهير المعدات والأسطح بالكحول.أعرب الفنان أحمد زاهر عن سعادته بمشاركة المخرج محمد سامى والفنانة مى عمر فى المسلسل، وذلك لوجود علاقة صداقة تربطهما بعائلته، مشيرًا إلى أنه وافق فورًا على المسلسل دون تردد بعد عرض فكرته عليه. وقال: «دورى محورى أمام الفنانة مى عمر، وسيكون العمل مميزًا، لأن أعمال المخرج محمد سامى تكون فى المقدمة دائمًا سواء داخل الموسم الرمضانى أو خارجه، كما أن مى عمر خلقت (روح حلوة) أثناء التصوير، وأبحث دائمًا عن الدور المختلف لعدم تكرار الشخصية». وأضاف: «أجسد دور رجل أعمال، وتدور حوله الأحداث، وتقع صراعات بينه وبين الفنانة مى عمر التى تجسد دور زوجته، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور، خاصة أن جميع الأبطال حرصوا على إخراج أفضل ما لديهم خلال الأحداث».تحمس الفنان والكاتب محمد مهران لفكرة مسلسل «لؤلؤ» بمجرد عرضها عليه من المخرج محمد سامى، وقال: «فرحت جدًا بثقة سامى وتحمسه لمشاركتى فى المسلسل». وأضاف: «فى بداية الحلقات ذهبت إلى سامى وقلت له لو شايف إنى مش قد كتابة أى حاجة قول لى، وبعد كتابة الحلقات وجدته راضيًا عن المعالجة». وذكر أنه استطاع الفصل بين كونه مؤلف المسلسل وبين ظهوره كضيف شرف وأتقن دوره جيدًا، موضحًا: «حفظت الورق كويس وذاكرت، والأستاذ محمد سامى بيطلع أحسن حاجة عند الممثل، وهذا ما فعله معى أثناء وجودى فى مسلسل البرنس، وهذا المسلسل، وأصور معه حاليًا مسلسل نسل الأغراب، ومبسوط جدًا بالتعامل معه». وذكر أنهما لم يلتفتا إلى الانتقادات التى وجهت للمسلسل عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، متابعًا: «من الطبيعى أن يكون فيه مؤلف وإشراف على التأليف، وطبيعى جدًا أن يشترك فى المسلسل أكثر من مؤلف، خاصة أنه مكون من ٤٠ حلقة». وعن كواليس العمل داخل المسلسل، أكد أنه كان يسودها حالة من الحب والصداقة وهو ما سيلاحظه الجمهور بمجرد عرض الحلقات الأولى من المسلسل، وكذلك شركة الإنتاج التى طبقت جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.يجسد الفنان إدوارد دور «مجدى هلال»، مدير أعمال بطلة العمل مى عمر، ويساعدها فى الوصول إلى حلمها كمطربة. وقال: «مى عمر ومحمد سامى إخوة لى وقريبان منّى جدًا، وليست هذه المرة الأولى التى أعمل فيها مع سامى.. كما أن روح مى عمر حلوة جدًا فى الكواليس».وأضاف: «الجمهور سيفاجأ من المسلسل، إذ سيجد أحداثًا مختلفة، كما أن جميع المشاركين بذلوا قصارى جهدهم لخروج العمل بشكل يرضى المشاهدين».وأشار إلى أن المخرج «سامى» ساعده على تغيير جلده فى مسلسلى «البرنس» و«لؤلؤ»، متوقعًا نجاح المسلسل وتفاعل الجمهور معه منذ الحلقات الأولى لعرضه، وذلك بسبب التوقيت المميز لعرضه، وحاجة الجمهور للدراما طوال العام وليس فى رمضان فقط. واختتم: «المخرج الشاب محمد عبدالسلام مع المخرج الكبير محمد سامى خلقا روحًا مختلفة وحماسًا لا يمكن وصفه، وهذا سيظهر فى العمل، وسيشعر به الجمهور فى أول حلقة، وسيتضح أن العمل مكتوب بحرفية شديدة، ويضم كوكبة من النجوم جميعهم أسماء كبيرة فى الوسط الفنى».كشفت الفنانة سلوى عثمان عن أنها ستلعب دور والدة الفنانة مى عمر، وستقع بينهما مشاكل وأزمات كثيرة بسبب اختلاف الآراء، مشيرة إلى أن المسلسل به إثارة وغموض وتشويق، على الرغم من أنه مسلسل اجتماعى فى الأساس.وقالت: «مبسوطة جدًا لمشاركتى فى هذا العمل المختلف، وهذا هو التعاون الثانى الذى يجمع بينى وبين سامى بعد نجاح (البرنس)، كما أن توقيت عرض المسلسل خلال الموسم الشتوى يحمل دلالة أيضًا بأن المنافسة تكون طوال العام وليس الموسم الرمضانى فقط، وهذا خير دليل على عودة الدراما لأزهى عصورها كأيام ليالى الحلمية بأجزائه المختلفة، والمسلسلات التى تتكون من عدة أجزاء وتعرض طوال السنة». وأشارت إلى أن أجواء تصوير المسلسل كانت مميزة جدًا، ودورها سيكون مختلفًا تمامًا عن جميع الأدوار التى لعبت فيها دور الأم، متابعة: «شعرنا أثناء التصوير بأننا أسرة واحدة لا يوجد فرق بيننا».قالت الفنانة ملك أحمد زاهر إنها تحمست للعودة إلى عالم الفن عن طريق المسلسل بعدما رشحها المخرج محمد سامى، صديق العائلة، خاصة أنها ظلت فترة طويلة بعيدة عن التمثيل بعد مشاركتها الأخيرة فى مسلسل «القاصرات» الذى عرض عام ٢٠١٣. وقالت: «بمجرد عرض المسلسل وافقت فورًا ولم أتردد للحظة واحدة، حتى ماما لم تتردد أيضًا عندما علمت أن المخرج هو محمد سامى»، مشيرة إلى أنها تجسد دور شخصية فتاة تُدعى «مريم».وأضافت: «حرصت على إنزال وزنى لأتناسب مع شخصية مريم، وفخورة بكونى جزءًا من هذا المشروع الكبير، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور».