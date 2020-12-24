المفكر الأردنى هشام غصيب: الحركات الإصلاحية العربية هُزمت بسبب قوى الإسلام السياسى التى تكرس الدوجما

■ تتبنى الماركسية كركيزة رئيسة فى فكرك وكتاباتك..لمِ تعتبر الماركسيّة ضرورةً للتعامل مع مشكلات الواقع العربى؟

■ ما أبرز ما كشفه وباء «كورونا» الذى هيمن على العالم الفترة الأخيرة من مثالب النُظُم الرأسمالية؟ وهل تتوقع تغيرات جوهرية فى النظام العالمى إبان انتهاء تلك الجائحة؟

■ فى كتابك «جدل الوعى العلمى» قلت إن الاستغراب هو سبيلنا لامتلاك الأدوات المعرفية لتحرير نظرتنا من إسار التحيز والهيمنة الغربية.. ألا ترى أن نقد المركزية الغربية قد قاد عمليًا إلى الدعوة لمركزية إسلامية ونفى الآخر بكل ما أنتجه من ثقافة؟

■ كيف يمكن إنتاج خطاب ثقافى عربى برأيك قادر على الموازنة بين الوعى بالذات والآخر دون نفى أو تحقير؟

■ إلام ترجِع انفصام الفكر العربى عن الواقع؟ ولِمَ أخفق فى بلورة وعى جماهيرى برأيك؟

■ كيف يمكن تجاوز ذلك الوضع؟

■ اعتبرت دعوة السلفية لإحياء الماضى محاولة للسيطرة الأيديولوجية على شتى أوجه المجتمع العربى وإبقائه مقيدًا فى ظل التخلف والتبعية انطلاقًا من حقيقة إنتاج المنهج السلفى لصور مغلوطة للتراث.. ما السبيل إلى كشف مغالطات ذلك التيار الذى يستمد مشروعيته من المرجعية الدينية؟

■ لماذا غلبت على المقاربات الفكرية العربيّة النزعات الأحادية التى تستمسك برؤية واحدة لتجعل منها حلًا سحريًا لمشكلات الواقع العربى، كالحديث عن حل العلمانية أو حل التمسك بالتراث؟ كيف يمكن الخروج من ذلك الوضع برأيك؟

■ تحدثت فى كتاب «جدل الوعى العلمى» عن أزمة اللغة العربية فى العصر الحديث موضحًا أن اللغة العربية باتت هيكلًا من هياكل التخلف وأداة من أدوات تجديد التخلف وأكدت على «إحياء اللغة العربية حضاريًا».. كيف تعمّقت تلك المشكلة؟ وكيف يمكن تحقيق ذلك الإحياء الحضارى للغة؟

■ هل يجب التخلى عن بعض مرتكزات الفكر الماركسى؟

يُعد المفكر الأردنى هشام غصيب واحدًا من أبرز الأسماء الفكرية فى العالم العربى راهنًا بما قدّمه من إسهامات علمية ومؤلفات فكرية بارزة، حضرت بها منهجيته العلمية والماركسية لمناقشة أوضاع عربية وقضايا فكرية شائكة ومُلحّة. ففضلًا عن عمله كأستاذ للفيزياء فى جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا والعديد من كتاباته العلمية، يُعتبر غصيب واحدًا من أبرز المفكرين الماركسيين الذى اهتم بمقاربة قضايا الواقع العربى عبر رؤية ماركسية جادة، وقدّم فى هذا الصدد العديد من المؤلفات الفكريّة منها «جدل الوعى العلمى»، و«ثقافتنا فى ضوء تبعيتنا»، و«هل هناك عقل عربى؟»، و«تجديد العقل النهضوى»، و«العقل أولًا.. العقل لا نهائيًّا»، و«العقل والمنهج فى الثورة العلمية الكبرى».«الدستور» حاورت المفكر الأردنى حول العديد من أطروحاته الفكريّة، لا سيّما المُتعلقة بالفكر الماركسى ومدى أهميته فى الواقع الراهن، مُتطرقين لمُناقشة بعض المستجدات الراهنة انطلاقًا من خلفياتها التاريخية وأثرها المستقبلى المُتوقَع.- ليست المسألة تمسُك بالماركسية، المسألة أعمق من ذلك بكثير فى الواقع، فأنا توصلت إلى أهمية الماركسية وحقيقتها بعد معاناة فلسفيّة وحياتيّة طويلة. مررت بعدة محطات بين الفلسفات المختلفة، وفكرت فيها مليًا، ولكنها قادتنى إلى طريق مسدود، وهو ما قادنى إلى اكتشاف الماركسية، لأنها تؤكد أهمية الإنسان، ووجدت أن التصور الماركسى للإنسان هو التصور الواقعى للتاريخ، آنذاك توصلت إليها ولم أتبنها أو أتمسك بها من الخارج، وإنما جاءت نتاج معاناة حياتية مُمضة.وعندما يتوصل المرء إلى منظومة فكرية فإنه يختبرها باستمرار وأنا أفعل ذلك، لا أختبرها على صعيد الواقع العربى فقط وإنما على مستوى الواقع العالمى. الماركسية نشأت فى الغرب وتحديدًا فى ألمانيا وفرنسا وإنجلترا، وهذه كانت مناطق رأسمالية متطورة جدًا، نشأت الماركسية من قلب الفكر والفلسفة الغربية فهى بالتأكيد جذورها حداثوية أوروبية، لكنها تجاوزت نشأتها وطورت مناهج علميَة ثوريَة لمعالجة الواقع وتغيير العالم.ونظرًا لأننا نحيا فى عالم رأسمالى، نجد أن الماركسية طوّرت مناهج نقدية لمجابهة الواقع، فليست هناك مناهج نقدية لنقد وفهم الواقع بنفس الشمول والعمق الموجودين فى الماركسية، لكننا نحتاج كى نتملك الماركسية إلى جهد فكرى وانخراط عملى كبير، آنذاك يمكننا تحليل الواقع وممارسة عملية التغيير وفهم البنى الاجتماعية التى تحيط بالإنسان، لأنها طريقة لرؤية جدلية لمستويات المجتمع العربى، ومن ثم هى الأقدر على أخذ المجتمعات فى شمولها.- بالتأكيد هناك خفايا لا نعرفها تمامًا بخصوص هذا الوباء، لكن مجريات الأمور كشفت أن العلم هو أهم شىء فى حياتنا ولا نستطيع أن نُجابه أخطار الكون والكرة الأرضية من دونه، وحيث تتواجد الإرادة يجابه العلم كل الموبقات، فعندما اشتد خطر الوباء انبرت المؤسسات العلمية لإيجاد لقاح لتخفيف آثاره، إلى أن وصلت للقاح أثق أنه سيقضى على الوباء، فبعد أن اطلعت على المجريات العلمية لهذا اللقاح وجدته شيئًا ملفتًا للنظر ومذهلًا. أما من الناحية الاقتصادية، فقد كشف جائحة كورونا أزمة الرأسمالية، فرغم أنها فجّرت قوى إنتاج مذهلة لكنها أيضا فجّرت قوى تدمير كبيرة، فقوى الإنتاج متفجرة فى الرأسمالية ولكن علاقات الإنتاج فيها تُحِد من فاعليتها لأنها فى الواقع تُقيّد قوى الإنتاج التى أطلقتها. النظم الصحية مثلا أثبتت محدوديتها وفشلها أمام هذا الوباء لأن أولويات الرأسمالية مُنصبة على الربح، ومن يتحكم فى الربح ليس من أولوياته البشر أو البيئة، ولذلك رأينا أن الأجهزة الصحية لم تكن مُهيئة لمجابهة هذا الوياء وبالتالى كانت النتائج كارثية إلى حد كبير.فى الآن ذاته، نجد أن دولة مثل الصين، التى لا تزال متأثرة بإرثها الماركسى، قد أفلحت ونجحت إلى حد كبير فى محاوطة الوباء مقارنة بالغرب بدليل عدد الوفيات، فما زال القطاع العام فيها يؤدى دورًا جوهريًا. طبعًا الصين ليست اشتراكية الآن بالمعنى «الماوى» الأصلى، لكن مخلفات الماوية ما زالت حاضرة، وقد أدى هذا كله إلى حقيقة أن الصين تسيطر على هذا الوباء أكثر من النيوليبرالية الغربية، وإن كان الإعلام الغربى يحاول أن يخفى هذه الحقيقة.النظام الرأسمالى العالمى أولوياته خاطئة جدًا. الآن ما عادت البشرية تحتمل هذه الأولويات الخاطئة ممثلة فى خدمة الربح على حساب خدمة الناس، لهذا النظم الصحية تفصلها لمصلحة وخدمة المال، ورأينا ذلك فى الدول الأوروبية التى تأثرت بالنيوليبرالية الأمريكية. لذلك أعتقد أن هذا الوباء كشف المستور إلى حد كبير، وأعتقد أنه بعد انتهاء هذه الجائحة بالتأكيد سنشهد تراجعًا كبيرًا للنيوليبرالية واهتمامًا كبيرًا بالقطاع العام، وربما يؤدى وعى الناس إلى تغييرات أعمق، هذا ما نتمناه ونعتقد أنه ينبغى أن يحدث عاجلًا أو آجلًا.- طرحت مفهوم «الاستغراب» مبكرًا قبل صدور كتاب حسن حنفى «مقدمة فى علم الاستغراب». طبعًا حسن حنفى يعنى شيئًا آخر بالاستغراب، فهو يشير إلى تطهير الذات الجوهرية وتشكيل جوهر قومى وحضارى، لكن تصورى للاستغراب يختلف تمامًا عن تصور حسن حنفى، بل يمكن القول إنه تصور مناقض له.نحن نعانى من تخلف شديد نتيجة ظروف تاريخية وهيمنة إمبريالية فى الوطن العربى، تخلُف نَجم عن الحكم العثمانى ثم الهيمنة الإمبريالية وما حققه الغرب فى الوطن العربى من تجزئة وتقسيم وهيمنة وتدمير وسرقة ونهب إلى آخره. أفلح الاستعمار فى إخضاع الوطن العربى ولجمه وتدميره، ولأننا نعانى منذ زمن بعيد، كانت هناك محاولات للنهوض بالوطن العربى، منها المد القومى والتحرر الوطنى، لكنها هُزِمت وحلت محلها إمبريالية بأدواتها النفطية والصهيونية إلى آخره، صار الوطن العربى خاضعًا فى أغلبه إلى الهيمنة الإمبريالية الغربية، بأدواته المعروفة ممثلة فى أنظمة كومبرادورية وتابعة وأيضًا قوى رجعية سلفية، والكيان الصهيونى له دور أساسى فى إدامة نظام الهيمنة هذا. ومن ثم، المهمة الأساسية للاستغراب حسب تصورى هى كيف نحرر أنفسنا، كيف نفك التبعية ونحرر أوطاننا من الاحتلال والهيمنة الإمبريالية.لست مغرمًا بمفهوم المركزية الأوروبية الذى أرى أنه لا يتخطى الإطار الأيديولوجى، ويؤدى إلى مركزيات أخرى، فكل هذه المركزيات لها أبعاد أيديولوجية لطبقات مأزومة، وبالتالى هذا المفهوم له استعمالاته التى قد تكون مفيدة فى بعض الأحيان، ولكن هناك من يغالى فى استعمال هذا المفهوم. فمثلًا سمير أمين استخدم هذا المفهوم بطريقة بارعة جدًا ولكن الآخرين أساءوا استعماله. شخصيًا أميل لدراسة كل حالة من حيث تأثير الأيديولوجيا بها، وهنا يأتى دور الماركسية التى تسلحنا بأدوات نقدية تمكننا من كشف زيف الأيديولوجيا مقارنة بالواقع، وبالتالى أنا أفضل النقد الأيديولوجى عن النظر إلى المركزيات.- عندما نتكلم عن التغيير لا بد أن نتكلم عن طبيعة الوعى، فالتغيير تقوده قوى مسلحة بوعى معين، وللأسف الوعى السائد فى الوطن العربى سمّاه ياسين الحافظ وعى مُفوّت أعنى فاته التطور التاريخى، وعى منقوص ما قبل علمى وما قبل حداثوى. نحن لم نتملك العصر بعد لأن وعينا ما زال مُفوّتًا لا يرى الواقع المادى الحقيقى أو التاريخ المادى الحقيقى، وللأسف حتى فى كبار المفكرين نجد حضور هذا الوعى الذى يغيب فيه الإنسان والطبيعة والتاريخ، ويُغيّب هذه العناصر باسم الله وباسم الغيب، وهذا موجود لدى كل القطاعات.كيف يمكن أن نبنى حركة تحرر شاملة تحررنا بهكذا وعى؟ كيف نستطيع أن نتخطى هذا الوعى المفوت؟ هنا ذكرت مفهوم الاستغراب الذى أرى أنه آلية ثقافية لحركات التحرر الوطنى العربية، ففكرة الاستغراب موجهة للقطاعات التى ترفض الواقع العربى وتريد أن تتخطاه، أنا أخاطب هذه القوى لتجابه بوعيها المُفوّت الحداثة الأوروبية الغربية، لأن ما حدث فى أوروبا خلال قرون كان مذهلًا، إذ حدث الانتقال من المحدود إلى اللامحدود، وفجرت الرأسمالية قوى ثقافية لا مثيل لها فى التاريخ، وعلينا أن نستوعب تلك الثورة الثقافية، خاصة عقيدة التنوير، علينا أن نتملك عملها وعقلانيتها وفلسفتها.تملُك عقيدة التنوير عملية محفوفة بالمخاطر، لأن الوعى لا يستطيع أن يتحمل هذه الحداثة، ولكن هو مجبر على مجابهتها ويحوم حول المسألة دون أن يجابهها بصورة مباشرة، ولكن تلك المجابهة ضرورية لتحطيم ذلك الوعى المُفوّت، هذا هو مفهوم الاستغراب كما أوضحته فى أكثر من عمل فلسفى لى، وبالتالى هو عكس مفهوم حسن حنفى تمامًا.- مسألة الفكر العربى وعلاقته بالواقع مسألة كبيرة، فلا نستطيع أن نتكلم عن الفكر العربى بمعزل عن الحركات والقوى الاجتماعية، فقد ارتبط فكر النهضة العربية ببروز طبقات جديدة فى الوطن العربى مع التغلغل الرأسمالى فى المجتمعات العربية، خصوصًا فى المشرق حيث رأينا أنه قد صاحب هذا النهوض الجزئى بروز عناصر برجوازية تصبو أن تصحو من غفوتها للحاق بالغرب، ومن ثم برز فكر النهضة تعبيرًا عن تلك القوى البرجوازية التى سرعان ما فقدت استقلالها وأُلحِقت بوصفها برجوازية تابعة للغرب، وهذا ربما أحد الإخفاقات المهمة لفكر النهضة، لكنه فكر مهم وترك أثرًا مهمًا على الثقافة العربية الحديثة.فيما بعد نشأ الفكر العربى الفعّال مع حركات التحرر الوطنى العربية، ممثلة فى الأحزاب اليسارية التى أرادت التحرر من الهيمنة الإمبريالية وبناء أوطان حداثوية قادرة على مواجهة العصر، فبرز فكر فى الواقع مرتبط بالأحزاب والحركات السياسية. بشكل عام، الفكر العربى مُسيّس، والسياسة ظاهرة بشكل واضح وصارخ، إذ ظهر مفكرون ضمن إطار الشيوعية والقومية العربية مثل أنطون سعادة، وكذلك الحركات الإسلامية أنتجت بعض المفكرين، لكن الليبراليين بصورة عامة كان فكرهم هزيلًا وظل كذلك.يمكن القول إن الفكر العربى فى المراحل الأولى من القرن العشرين ارتبط بحركات سياسية كانت تعانى من إشكالات متعلقة بالتخلف العربى لم تستطع أن تفك ارتباطها مع اللاعقل المقدس الذى هيمن على الثقافة العربية منذ العصر الوسيط حتى هذه اللحظة، هذا اللاعقل المقدس ترك آثاره على شتى الحركات الفكرية فلم يستطع أصحابها أن يكونوا راديكاليين بصورة كافية، أو يجرأوا على القطع مع اللاعقل المقدس. هزمت هذه الحركة منذ هزيمة عبدالناصر إلى أن سيطرت القوى الرجعية الأصولية الطائفية المدعومة من الأنظمة النفطية على الوعى العربى.- ظهرت محاولات فردية للتوفيق مثل جهود محمد أركون وحسن حنفى وعابد الجابرى، لكن الواقع العربى أسوأ بكثير من أن ينفع معه الإصلاح الذى لم يعد ممكنًا، كما أن المفكرين الماركسيين حاولوا وضع نظرية للثورة العربية مثل مهدى عامل وسمير أمين، وهما من أهم الأسماء الفكرية من منظور تغيير الواقع العربى.الفكر العربى كان له دور مهم عندما كانت الحركات العربية ناشطة، لكن بالنهاية هُزِم الإصلاحيون، حاولوا لكنهم هزموا، لأن الإمبريالية والريع النفطى وقوى الإسلام السياسى سيطرت تمامًا على مناحى الحياة، ليس معنى ذلك أن الفكر العربى بعيد عن الجماهير، لكن الجماهير أُبعِدت عن العقل والفكر، وأُبعِدت عن المفكرين والأحزاب الفكرية من قبل قوى الريع النفطى والإسلام السياسى.- هذه مسألة مُعقدة فى الواقع تعكس وضع قوى اجتماعية معينة مدعومة من قوى خارجية محافظة هذه أيديولوجيتها، لا أستطيع بإجابة خاطفة أن أحلل الظاهرة الدينية المُعقدة فى الوطن العربى بأبعادها الفكرية والسياسية والاجتماعية، خاصة وأنها قد نبتت فى وقت مبكر بمجرد انهيار الخلافة العثمانية.وجدت القوى الاجتماعية ضالتها فى تكريس اللاعقل المقدس الذى هيمن فى العصر الوسيط، والإسلام السياسى يعبر فى الواقع عن اللاعقل المقدس الذى استمر فى الماضى، ولكنه وظف فى المجتمع الحديث عصريًا من قبل القوى والطبقات الحاكمة النفطية التى كرّسته ودعمته بمبالغ طائلة، وسلّمته مقاليد أمور كثيرة فى مؤسسات تربوية وإعلامية ودور العبادة إلى آخره، هذه الحركات ليست فكرًا أيديولوجيًا فقط لكنها قوى موجودة فى المجتمع تحمل فكرًا يكرس الدوجما واللاعقل المقدس، وهذه القوى دعمتها الطبقات الحاكمة النفطية وقوى أجنبية لخدمة أهدافها.اللاعقل المقدس هيمن تمامًا فى المجتمعات العربية، ولهذا استفادت الحركات الإسلامية من هذا الإرث فى تكريس قوتها على كل الأصعدة، بالتالى هى امتداد لواقع تاريخى عربى منذ العصر الوسيط وظفت بطرق منوعة لتكريس الهيمنة الإمبريالية والكومبرادور النفطى العربى الذى جاءته الأوامر ليخفف من دعم هذه الحركات، لكن أعتقد أنه سيشذّب هذه الحركات ولن يُطلّقها بالكامل.- الفكر العربى فعلًا فكر أحادى يختزل الواقع إلى معادلات بسيطة، «كذا هو الحل» شعارات سياسية لا أظن أن المفكرين العرب اهتموا كثيرًا بها، لكن فى فكرهم نعم هذه الأحادية كامنة إلى حد كبير. الفكر العربى يعانى من ثنائيات مُطلقة لكن فى الواقع هذا يعود إلى أن الفكر العربى لم يُحدّث بالمعنى الصحيح فى جوهره.حاولت أن أدرس نصوص بعض المفكرين العرب بدقة، ووجدت أنهم يستعملون مصطلحات حديثة لكن إذا حفرنا جيدًا فى المنهجية الفكرية نجد أنها ما زالت ما قبل حداثوية وما قبل علمية مثقلة بالإرث القديم، علينا أن نُشّرِح الفكر العربى الذى لم يدخل الحداثة إلا ظاهريًا لكنه فى حقيقته ما زال ما قبل علمى فى أغلب الأحيان، وتبنى مفهومات مستمدة من التراث الغربى لكنه تبناها كأنها أصنام ولم يدعمها فى صلب منهجه، فتزين بالحداثة ولكنه لم يمارسها.العقل العلمى لم نتملكه حتى الآن لا على الصعيد الشعبى ولا حتى النخب أو المفكرين، وهذه مهمة الاستغراب الذى ينبغى أن يسعى نحو تملك العقل العلمى الذى برز فى الغرب الحديث، بمعنى أنه كان عندنا علم قديم لكن العلم الحديث بدأ فى الغرب، وحتى رد الفعل على العقل العلمى مدجج بأسلحة العقل العلمى، لكن عندما ننظر إلى نصوصنا، حتى نصوص كبار المفكرين مثل محمد عابد الجابرى وحسن حنفى، نجد ترهلًا علميًا، ونضحك أن مفكرًا بهذا الحجم يمارس المنطق أو يسوق الحجج بهذه الصورة.بالفعل العقل العلمى ما زال بعيدًا عن المفكرين العرب الذين ما زالوا يقدمون معادلات هزيلة قد تصلح لدى سياسيين لكنها لا يمكن أن تكون جزءًا من تفكير حقيقى، فالعقل العلمى هو الذى يدرك تعقيد الواقع ويتبع المنهجية العلمية فى مقاربته.- اللغة العربية لا يمكن فصلها عن الوضع الاجتماعى التاريخى لمتكلميها، فاللغة العربية تعكس حال العرب، فى العصر العباسى شهدت اللغة العربية ازدهارًا لا مثيل له لأن الحضارة كلها شهدت ازدهارًا كبيرًا مما انعكس على اللغة التى اكتسبت كل هذا الثراء.الآن نعانى من تراجع مريع، من ضمن مظاهر التراجع المريع عربيًا افتقار الجماهير العربية إلى الكثير من المهارات الحديثة كالمهارات التكنولوجية والعلمية مقارنة بالأمم الأخرى، تخلفنا المرتبط بتبعيتنا ينعكس على مستوى المهارات بما فى ذلك مهارة استعمال اللغة. فرغم أن اللغة العربية عظيمة وأنتجت فكرًا وفلسفة، بتنا غير قادرين على استعمال هذا الصرح العظيم استعمالًا يليق بها. لا نتقن استعمال لغتنا لأنها بنيت فى عصر حضارى فيما نحن فى الوقت الراهن لا نتقن الكثير من المهارات، للأسف اختزلنا لغتنا إلى وضعنا البائس.- الواقع العربى يحتاج إلى جهد نظرى كبير لكى نفهمه فى عمقه التاريخى، فى الواقع نجد من انبرى لفهم وإنتاج نظريات جديدة فى مقاربة العالم العربى مثل مهدى عامل، وحسين مروة الذى أنتج رؤية ماركسية للتراث والفلسفة العربية الإسلامية، وكذلك صادق جلال العظم فى مقاربته للفكر العربى فى علاقته مع الفلسفة الغربية، وسمير أمين الذى حلل الاقتصاد والسياسة العربية فى سياق الرأسمالية العالمية، وياسين الحافظ الذى تكلم عن شروط التحرر العربى، ولا ننسى محمود أمين العالم، وأحمد صادق سعد الذى كتب تاريخ مصر من منظور ماركسى، هناك جهد نظرى وُضِع من أجل فهم الواقع العربى ماركسيًا، فهؤلاء قدموا مقاربات مهمة علينا أن ننطلق منها لا سيّما وأن الفكر الآخر يُديم ما هو كائن ويُسهم فى إنتاج الواقع السيئ، بالتالى، هو عامل إدامة وليس عنصر تغيير.