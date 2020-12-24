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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

المكسيك تبث مقطع فيديو لأول عملية تطعيم بلقاح فايزر المضاد لكورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:56 م
لقاح فايزر
لقاح فايزر
وكالات
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بثت المكسيك، صباح اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي يومي للرئيس اندريس مانويل لوبيز أوبرادور، مقطعا مصورا من مستشفى يظهر إعطاء أول لقاح مضاد لمرض كوفيد 19 في أمريكا اللاتينية.

وحسب وكالة بلومبرج للأنباء، ستقوم الحكومة بتلقيح ما يقرب من 3000 شخص اليوم الخميس بلقاح من إنتاج شركة فايزر، وهو كل ما وصل إلى المكسيك أمس الأربعاء، فيما تطلق عليه السلطات "تلقيح تجريبي".

وأضافت بلومبرج أنه من المتوقع أن تقوم شركة فايزر بتوريد ما يقرب من 50000 جرعة إضافية إلى المكسيك الاسبوع القادم.

ومن المتوقع أيضا أن تبدأ تشيلي وكوستاريكا حملات التطعيم بلقاح شركة فايزر اليوم الخميس أيضا.

وحتى امس الأربعاء، بلغ عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 34ر1 مليون، فيما وصلت حالات الوفيات 119 ألفا و495، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأعلنت المكسيك عن أول حالة إصابة بالفيروس قبل نحو 42 أسبوعا.

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