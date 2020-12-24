«الصحة»: تسجيل 725 ألفًًا بأسوان قبل إطلاق «التأمين الصحي»

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن تسجيل724.567 ألف مواطن بمحافظة أسوان، إحدى محافظات المرحلة الأولى من مراحل التأمين الصحي الشامل، منذ بدء تسجيل المواطنين بجميع محافظات المرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في بداية شهر أكتوبر 2019 حتى نهاية عام 2020.وأكدت هالة زايد على متابعة الموقف التنفيذي لتأهيل المنشآت الطبية وتجهيزها على أكمل وجه بباقي محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل وفق أعلى المعايير المعتمدة دوليًا، لافتة إلى أن العمل يسير على قدم وساق فى كل محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لاستكمال تطبيق المنظومة لتغطي كل محافظات الجمهورية تباعًا، ويتحقق حلم المصريين في رعاية صحية متميزة وبأعلى جودة مع مراعاة عدم تحميل المواطن أى أعباء مالية إضافية، على النحو الذي يسهم في تطوير القطاع الصحي ويحمى المواطنين من المخاطر المالية والأعباء النفسية المترتبة على المرض.وكشف الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تكلفة البنية التحتية لتأهيل المنشآت الطبية بمحافظة أسوان استعدادًا لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بها، وبلغت 9.2 مليار جنيه، مشيرًا إلى تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية وبلغت 2.5 مليار فيما بلغت التكلفة التشغيلية بالمحافظة 600 مليون جنيه بإجمالي تكلفة 12.300 مليار جنيه.وأضاف «السبكي» أنه من المقرر إطلاق المنظومة بمحافظة أسوان من خلال 112 وحدة ومركزًا، بالإضافة إلى 11 مستشفى، مقسمين على 6 إدارات طبية وهم (أسوان، دراو، كوم إمبو، نصر النوبة، إدفو شرق وإدفو غرب)، داعيًا المواطنين الذين لم يقوموا بالتسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بالمحافظة، أن يتوجهوا للوحدة أو المركز الصحى التابع لهم والأقرب لمحل سكنهم للتسجيل، لافتًا إلى الأوراق المطلوبة للتسجيل تشمل الرقم القومى لأفراد الأسرة وشهادات الميلاد للأطفال "إن وجدوا" أو صورة منهم، وبعد ذلك يتم تسجيل بيانات المواطن وبيانات أسرته وفتح الملف العائلى لهم، وبناءً عليه تتم متابعة حالة المواطن الذي تم تسجيله والحالة الصحية لأسرته مع طبيب الأسرة، وبعدها يتم تحديد موعد إتمام الفحص الطبى الشامل لتسجيل الحالة الصحية للأسرة.يذكر أن محافظة أسوان تأتى ضمن باقي محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل وتشمل (الإسماعيلية، الأقصر، أسوان، السويس، جنوب سيناء)، إضافةً إلى محافظة بورسعيد، والتى انطلقت المنظومة بها فى شهر يوليو من العام الماضي.