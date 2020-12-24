رئيس الأوقاف يوقف مسئول الأحكار بالقاهرة عن العمل

قرر المهندس سيد سعد محروس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، وقف «م.ع.ع» مسئول ملف الأحكار بمنطقة الهيئة بالقاهرة، عن العمل لحين انتهاء التحقيقات فيما نسب إليه من تقصير في أداء واجبه الوظيفي.وأصدر المهندس سيد محروس، تعليماته لجميع مناطق الهيئة بعدم التعامل مع المذكور، على أن يعمم منشور بذلك بمعرفة منطقة هيئة أوقاف القاهرة.