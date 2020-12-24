المفكر الفرنسى رولاند لومباردى: اليسار وراء عدم إدراج الجماعة منظمة إرهابية

أرجع رولاند لومباردى، المؤرخ والكاتب والمؤلف والمستشار الفرنسى المتخصص فى الشرق الأوسط، تأخير إدراج جماعة الإخوان إرهابية فى فرنسا إلى الرموز اليسارية التى دأبت على الدفاع عن الجماعة، وكذلك الدعم الموجه للتنظيم من قطر، وخشية العديد من السياسيين والدبلوماسيين أن تفقد باريس علاقاتها التجارية والمالية مع الدوحة بسبب ذلك، إلى جانب الدعم المقدم من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لها.

وقال «لومباردى»، فى حواره مع «الدستور»، إن مصر مثال يحتذى به فى مكافحة «الإخوان»، حيث سارعت بإدراجها فى لائحة التنظيمات الإرهابية، وكشف أموال أعضائها وتتبع مصادرها، مضيفًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى فى طليعة المكافحين ضد هذا التنظيم الخطير.

■ بصفتك أحد الموقّعين على الرسالة التى قُدمت إلى الرئيس الفرنسى لإدراج جماعة الإخوان وأذرعها فى قائمة التنظيمات الإرهابية.. لماذا تأخر قرار الحكومة الفرنسية فى هذا الشأن؟

- بالفعل قدمت مع نواب ومسئولين ومفكرين فرنسيين رسالة موقعة إلى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ووزير الداخلية جيرالد دارمانيان، ورئيس الوزراء جان كاستكس، نطالبهم فيها بحل منظمة «مسلمو فرنسا» أو (UOIF) سابقًا، التى تعد ذراع الإخوان فى البلاد.

ويأتى تأخير إدراج الجماعة إرهابية، رغم أن الإمارات حظرت تلك المنظمة فى عام ٢٠١٤، ووضعتها ضمن المنظمات الأجنبية فى قائمة الإرهاب، بسبب العديد من الرموز اليسارية التى تدافع عن «الإخوان»، وأيضًا بسبب الدعم الموجه للجماعة من قطر والتمويلات التى تصل إليها، وفى الواقع، يخشى العديد من السياسيين والدبلوماسيين أن تفقد فرنسا علاقاتها التجارية والمالية مع الدوحة بإدراجها «الإخوان» فى قائمة الإرهاب، فهم يركزون على الأموال للأسف، رغم أن هناك حقيقة راسخة تتمثل فى أن قطر من أكبر الداعمين الماليين للإخوان حول العالم، وأيضًا بسبب الدعم المقدم من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

ومن ضمن أسباب التأخير أيضًا أن بعض المسئولين الفرنسيين المنتخبين المحليين يستخدمون «الإخوان» والتنظيمات الموالية لها خلال الانتخابات، لشراء أصوات المجتمع المسلم فى الأحياء الفرنسية.

■ كيف خدع «الإخوان» السياسيين فى فرنسا إلى هذا الحد وتسللوا إلى المجتمعات الأوروبية بهذه الطريقة؟

- للأسف، هناك العديد من المثقفين والصحفيين والباحثين اليساريين الذين يؤمنون إيمانًا راسخًا بأن الإسلام السياسى وهذه الأيديولوجية هى بديل للأنظمة فى العالم العربى فى المنطقة، وهم من مكّنوا الإخوان فى فرنسا.

وهناك الكثير من الأساليب التى يستخدمها الإخوان فى الخداع والتجنيد، واستراتيجية الإخوان فى فرنسا والغرب معقدة للغاية، يستخدمون الحيل والتلاعب للتسلل والتستر، ويستخدمون أيضًا كلامهم المعسول وأزياءهم الجميلة ولحاهم المصقولة جيدًا، وخطاباتهم المخادعة، فقد قدموا أنفسهم كمحاورين متوازنين وفعالين فى معالجة القضايا المتعلقة بالإسلام، وكل ذلك مجرد إغراء وطُعم لاجتذاب المجتمعين الفرنسى والغربى، وهو الأمر الذى ينطبق أيضًا على طارق رمضان، حفيد مؤسس الجماعة حسن البنا، الذى خدع الأوساط الفرنسية بجاذبيته وكلماته الرقيقة وصورته الزائفة التى صورته كداعية أو إخوانى معتدل، فضلًا عن الدعمين التركى والقطرى لتلك الوجوه التى يدفع فيها الكثير لتلميع صورة الإخوان أمام الرأى العام الغربى.

وهناك جهات تمويل كثيرة تدفع لمساعدة رموز «الإخوان»، مثل طارق رمضان وأعضاء آخرين فى الجماعة، للتسلل واختراق المجتمعات الفرنسية والأوروبية، ومنها جمعيات وصناديق مساعدات من دول وكيانات تشبه المافيا، لكنها كيانات شديدة الغموض.

■ ما توصياتك لإيقاف نفوذ الإخوان؟

- يجب حظر هذه المنظمة وجمعياتها فى فرنسا وأوروبا كما هى الحال فى روسيا، وطرد أعضائها ومحاربة فكرها، لكن قبل كل شىء، من الضرورى إجبار قطر على إنهاء دعم الجماعة، وعندما تنقطع عنها التمويلات سينتهى أمرها.

■ ما رأيك فى جهود مكافحتها بالشرق الأوسط؟

- أنا متفائل بشأن مستويات مكافحة الإخوان فى الشرق الأوسط أكثر من أوروبا، لأن رؤساء الدول العربية أدركوا الخطر، لكن القادة الأوروبيين لا يزالون خجولين.

ولنأخذ مصر مثالًا، فدور مصر فى محاربة «الإخوان» وإدراجها فى لائحة التنظيمات الإرهابية وكشف أموال أعضائها وتتبع مصادرها يعد نموذجًا، وتعد مصر والرئيس عبدالفتاح السيسى فى طليعة المكافحين ضد هذا التنظيم الخطير. فمصر شوكة ضد نفوذ الجماعة.

ومواجهة مصر للتنظيم تعد أمرًا تاريخيًا، لأنه لم يقم أحد بذلك من قبل، وهذا جيد، وأرى أن إجراءات الرئيس السيسى ضد التطرف والإرهاب جيدة جدًا، وهو أيضًا ينتصر فى الحرب الاقتصادية، وعندما تنجح مصر فى الإصلاحات الاجتماعية والتحديثات الاقتصادية وتواصل حربها ضد الفساد، ستقضى على الإرهاب والتطرف.

والظروف الاقتصادية والاجتماعية من ضمن الأسباب الرئيسية التى تغذى التطرف، كما أن تغيير الخطاب الدينى أحد أهم الأسلحة فى مواجهة الإخوان.

