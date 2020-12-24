النائب سامح الشيمي يهنئ أقباط مصر بعيد الميلاد

هنأ سامح الشيمي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، الشعب المصري وأبناء مصر من المسيحيين داخل مصر وخارجها بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا الله أن يعيده عليهم وعلى جموع المصريين بالصحة والخير.وقال الشيمي، في بيان الخميس، إن المصريين جميعًا أبناء وطن ونسيج واحد بإرادة قوية تنتصر على أي مؤامرات أو مخططات ضد الدولة، وتجمعهم المحبة التي دعا إليها الإسلام والمسيحية، فكلاهما يدعو أتباعه إلى المودة والسلام.أضاف عضو مجلس الشيوخ أن المؤامرات الدنيئة والأفكار المتطرفة والأعمال الإرهابية الجبانة لا تفلح في إحداث فرقة ووقيعة بين نسيج أبناء الوطن الواحد، فكلنا أبناء مصر يجمعنا وطن واحد وأرض واحدة.