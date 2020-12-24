عميد معهد الدراسات الإسلامية بـ«مونستر» الألمانية: فكر «الإخوان»عنيف

قال الدكتور مهند خورشيد، عميد المعهد العالى للدراسات الإسلامية فى جامعة مونستر الألمانية، إن دور مصر فى مواجهة الإرهاب مهم جدًا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يطالب منذ سنوات بتقديم خطاب دينى تنويرى، ما يتطلب تضافر جهود المؤسسات الدينية.







■ بداية.. كيف ترى دور مصر فى محاربة الإرهاب؟

■ ما تفاصيل الأجندة التى تطبقها جماعة الإخوان الإرهابية فى أوروبا؟

■ ما الاختلاف بين «الإخوان» وبقية الجماعات المتطرفة؟

■ ما الحقيقة وراء هذا الخطاب المخادع؟

■ كيف ترى الحكومات الأوروبية الجماعة الإرهابية الآن؟

■ هل قوانين «الحظر» كافية لمواجهة الأفكار المتطرفة؟

■ ما التحدى الأكبر أمام أوروبا حاليًا؟

وأضاف «خورشيد»، رئيس الهيئة الاستشارية العلمية لمركز توثيق الإسلام السياسى فى النمسا، أن جماعة الإخوان تستغل الدين للوصول إلى السلطة السياسية والهيمنة على المجتمع، كما تستغل فى الوقت ذاته البنية الديمقراطية للدولة الأوروبية للتسلق من خلال هذه المنظومة لفرض أيديولوجيتها الدينية على المجتمع.- الدور المصرى فى محاربة الإرهاب مهم للغاية، فالرئيس عبدالفتاح السيسى يطالب منذ سنوات بتقديم خطاب دينى تنويرى، وهذه دعوة مهمة جدًا، ولتحويل هذا الهدف إلى واقع ملموس، لا بد من أن تتضافر جهود المؤسسات الدينية.تجديد الخطاب الدينى مهم جدًا لمواجهة الأفكار المتطرفة، وهذا الأمر سيمتد أثره إلى أوروبا، وأود أن أشير إلى أن معظم أئمة المساجد فى ألمانيا والنمسا ترعاهم الدولة التركية، وتؤثر عليهم وفق أجنداتها التى تسعى لترسيخ الإسلام السياسى مع غياب دور الدول العربية، ما يترك فضاءً كبيرًا للجماعات المتطرفة للتحرك ولعب دور الممثل الرسمى للمسلمين.وتحدثت مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حول قضية تجديد الخطاب الدينى، بعد أن دعانى قبل سنتين لحضور احتفال افتتاح الأكاديمية العالمية لتدريب الأئمة، وأرجو أن نتمكن من وضع صيغة تعاون بين جامعتى فى ألمانيا، التى أعمل فيها عميدًا للمعهد العالى للدراسات الإسلامية، وأكاديمية تدريب الأئمة.- أخطر ما تفعله الجماعة الإرهابية فى أوروبا هو نشر أفكارها المتطرفة بهدف تفريغ المجتمع الأوروبى من قيمه القائمة على الديمقراطية والاعتراف بحقوق الإنسان والتعددية، بما فى ذلك التعددية الدينية، وإبدال هذه القيم بأخرى تروّج لها تحت مسمى الإسلام، لكنها تتصادم فى الواقع مع فهم معاصر للإسلام فى أوروبا، وبالتالى مع قيم الإنسانية والحرية.خطر الجماعة يكمن فى أنها تريد الهيمنة السياسية والأيديولوجية على المجتمعات الأوروبية، وانتبه الكثير من الحكومات الأوروبية لهذا الخطر، كحكومات النمسا وألمانيا وفرنسا وبلجيكيا وهولندا والدنمارك والسويد وغيرها.وسبق لأوروبا أن دخلت فى معارك فكرية طاحنة مع الكنيسة إلى أن تمكنت من تحرير السياسة من هيمنة السلطة الكنسية، كما تمكنت من تحرير الدين من التوظيف السياسى، وهذا الذى نطلق عليه مفهوم العلمانية، الذى يحمى المؤسسة الدينية من جهة ومؤسسات الدولة من جهة أخرى، من توظيف أحدهما الآخر أو استغلاله لتحقيق أجنداته.فِكر جماعة الإخوان يستهدف العودة بأوروبا إلى عصور ما قبل التنوير، فالجماعة تستغل الدين للوصول إلى السلطة السياسية والهيمنة على المجتمع، كما تستغل- فى ذات الوقت- البنية الديمقراطية للدولة الأوروبية للتسلق من خلال هذه المنظومة لفرض أيديولوجيتها الدينية على المجتمع.. إنها لعبة السلطة الدينية التى تحول الدين من روحانيات وأخلاقيات إلى سلّم للوصول إلى السلطة.- يختلف أسلوب «الإخوان» عن أسلوب بقية الجماعات الجهادية، فتنظيم الإخوان يستخدم خطابًا يبدو وسطيًا رافضًا للعنف، فى ظاهره، ويصل الأمر أحيانًا إلى إدانة حادث إرهابى، ومن ناحية أخرى لا يرفض الانخراط فى المجتمع والاندماج فى مؤسساته مثل الجماعات الجهادية أو السلفية الأخرى، وهذه الواجهة الوسطية التى تستخدم فى الظاهر خطابًا معتدلًا وديمقراطيًا هى جزء من استراتيجية الجماعة والتى من خلالها تحاول نيل ثقة المجتمع للوصول إلى أكبر قدرٍ ممكن من التأثير على مؤسساته.- فهم الجماعة للإسلام يتناقض فى نقاط رئيسية مع قيم الديمقراطية كما هى مطبقة فى أوروبا، ولذا يشكل فهم الإسلام هذا مشكلة حقيقية تقف حاجزًا أمام إمكانية التعايش السلمى بين المسلمين وغير المسلمين، كما تقف عائقًا أمام قبول المجتمع الغربى للإسلام بصورته الإخوانية كجزء من منظومته.على سبيل المثال، حين ينشأ المسلم فى أوروبا ويتعلم فى مسجد تابع للجماعة أن المسلم أفضل من غير المسلم، وأن الرجل يفضل عن المرأة، وأن المرأة مكانها البيت، وأن الرجل هو الذى يعمل ويكون مسئولًا عن المرأة، وأن الإسلام يرفض المساواة بين الرجل والمرأة- كيف له بعد ذلك أن يتماهى مع المجتمع الذى يعيش فيه ويشعر بنفسه أنه جزء منه وأن المجتمع ليس عدوه؟حين يسمع الشاب خطيب المسجد يدعو على غير المسلمين بالهلاك والدمار، حين يتعلم أن أوروبا هى عدوه، وأن عليه الحذر من الاندماج فى المجتمع وأمورًا كثيرة أخرى، حين يتعلم الشاب المسلم الذى ولد ونشأ فى أوروبا فى المسجد كل هذا، فكيف له أن يبنى نظرة إيجابية عن المجتمع الذى يعيش فيه؟ سوف يبقى فى حالة تشنج، بل وعداء إزاء المجتمع.يقولون إن على المسلمين قيادة العالم، فتصبح صورة الآخر فى ذهن الشاب المسلم أنه ليس فقط العدو، بل العدو الذى عليه إزاحته كى يتمكن هو من احتكار السلطة لنفسه، وهذا هو فكر الجماعات الإرهابية التى لا تتورع عن استخدام العنف من أجل تحقيق أهدافها.- بعض الحكومات الأوروبية بدأ يستوعب أن فكر الإخوان إرهابى، فبإلقاء نظرة سريعة على كتابات حسن البنا وسيد قطب وغيرهما من رواد الحركة، يتجلى أن الإرهاب لا يأتى من فراغ، ولا يتحرك فى فضاء فكرى فارغ، بل إن هناك جماعات تقدم خطابًا معينًا قد لا يكون إرهابيًا، لكنه خطاب كراهية، يقسم المجتمع إلى مسلمين وكفار.وبدأت النمسا فى مراقبة ورصد تحركات الجماعة منذ عام ونصف العام، وداهم رجال الأمن هناك مجموعة من المؤسسات والبيوت فى ٩ نوفمبر الماضى، وتحفظوا على ملفات وأجهزة كمبيوتر وهواتف لتحليل بياناتها، قبل تحويل المشتبه بهم للمؤسسات القضائية.كما تريد الحكومة النمساوية وضع قانون يمكنها من حظر جميع الجماعات المتطرفة باسم أى أيديولوجية، بما فيها جماعات الإسلام السياسى، وعلى رأسها جماعة الإخوان، وربما كانت أهم خطوة فعلتها النمسا فى تحركها ضد الإرهاب باسم الإسلام، هو إنشاء مركز توثيق الإسلام السياسى كأول مركز من نوعه فى أوروبا.بدأ مركز توثيق الإسلام السياسى عمله فى شهر سبتمبر من هذا العام، وهو مؤسسة علمية تنفق عليها الدولة النمساوية لوضع دراسات علمية عن الإسلام السياسى ومنظماته واستراتيجياته وطرق تمويله فى أوروبا، وأرى أن عمل المركز سيكشف دور جماعة الإخوان.- كان تركيز أوروبا فى الماضى- حين يتعلق الأمر بموضوع التطرف الدينى- على الجماعات الجهادية، لكن فى السنوات الأخيرة بدأت الحكومات الأوروبية تعى أن مشكلة التطرف لا تبدأ مع ذلك الشاب الذى يحمل السلاح ويريد أن يقتل الآخر، بل المشكلة تبدأ فى الفكر الذى يحمله هذا الشاب، فمن أين أتى؟بدأت حكومات أوروبا تعى أن كل فكر دينى يحمل فى طياته، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، الكراهية للآخر، هو بداية المشكلة، وهو الذى يصب فى التطرف، ولكن هذا الوعى بأن مشكلة التطرف مشكلة فكرية قبل كل شىء ما زال لم يتبلور عند جميع الحكومات الأوروبية، فنحن ما زلنا فى البداية، فقوانين منع الإخوان وغيرها من جماعات الإسلام السياسى، كما تسعى لها اليوم النمسا وفرنسا، لا تكفى لحل المشكلة.جماعة الإخوان متجذرة فى أوروبا، لذلك لا بد من مواجهتها بفكر بديل وليس فقط بقوانين الحظر، فقوانين حظر الجماعة مع أهميتها، سوف تنقل المعركة لتحت الطاولة ولكنها لن تلغى الجماعة، لذلك أشدد على حاجتنا لفكر إسلامى متنور كخطاب بديل.- التحدى الأكبر أمام أوروبا حاليًا هو أنها تعانى من أن الخطاب الإسلامى الذى لا ينتمى لجماعة الإخوان يشاطر خطاب الجماعة فى أكثر من جزئية، ما يؤكد أن المسألة ليست مجرد حرب ضد فكر الإخوان المتطرف فقط، بل هى حرب ضد الفكر الرجعى بشكل عام، وحرب لتأسيس خطاب إسلامى تنويرى.هناك من يدعم الإخوان من داخل أوروبا، كمؤسسات الإخوان الدينية والاقتصادية، كما تحصل الجماعة على تعاطف اليسار الأوروبى، إما عن سذاجة أو بسبب معارضته بعض الحكومات الغربية.أفراد الجماعة يجيدون التلاعب بعواطف الجماهير المسلمة من خلال استخدام سرديات تُشعر المسلم بأنه لن يكون مسلمًا حقيقيًا إلا إذا انضم لهذه الجماعات، فمثلًا جمل مثل «الإسلام هو الحل» أو «الإسلام فوق المجتمع» أو «المسلم أفضل من غير المسلم»، تدغدغ عواطف من يشعر بالهزيمة أمام المجتمع الغربى، وتستطيع تحريك الشباب ليفهموا هويتهم الإسلامية أنها هوية معادية للغرب.الجماعة تجيد التلاعب بالحقائق، فمثلًا حين تغلق الحكومة مسجدًا يدعو إمامه لعمليات إرهابية، نجدها تصور الأمر على أن الحكومة تريد إغلاق جميع المساجد، فترسخ صورة لدى المسلم بأن حكومته النمساوية هى عدوه الرئيسى الذى عليه أن يعلن الحرب عليه.جماعات الإسلام السياسى، كالإخوان، تشجع أتباعها على الانخراط فى المجتمع، بغية تغييره وفق أجنداتها السياسية، وذلك من داخل منظومة المجتمع، فهى تظهر للخارج بصورة المسلم المعتدل الذى يرفض العنف، وهذا يعطى هذه الجماعات مجالًا أكبر للتحرك مقارنة بالجماعات الجهادية، ومن ناحية أخرى تحصل الجماعة على دعم مادى كبير من دول خارج أوروبا، مثل تركيا.