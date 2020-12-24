إسرائيل: الاشتباه في 40 إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا

أعلن المعمل المركزي بوزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الخميس، أن هناك 40 حالة يشتبه في إصابتها بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».وأوضح هيزي ليفي المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن السلالة الجديدة المتحورة من كورونا تسبب تغييرًا في بنية الفيروس، مما يجعله أكثر عدوى، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.وأضاف: "قرار عزل جميع العائدين من جميع دول العالم في الفنادق يهدف إلى منع انتشار السلالة الجدية، وفيروس كورونا ككل، ونقوم بإجراء بفحص كافة الاختبارات التي تثبت إيجابية إصابة صاحبها لكشف التسلل الجيني لها، ونقوم أيضًا بإجراء مسح لمعرفة مدى انتشار السلالة الجديدة حتى الآن".