آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر ديسمبر 2020
الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:41 م
يبحث كثيرون عن آخر توقيت لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر ديسمبر 2020، تنشر "الدستور" آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر ديسمبر 2020، حيث ارتفع معدل البحث على جوجل عن آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الارضى لشهر ديسمبر 2020.
ويستعرض «الدستور» فى التقرير آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر ديسمبر 2020.
أعلنت المصرية للإتصالات أن أخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر ديسمبر يكون بعد صدور الفاتورة بشهر واحد، حيث تقوم الشركة بمد فترة سداد فواتير التليفونات الأرضية لمدة شهر سماح، ويتحول التليفون الأرضي بعد ذلك للاستقبال فقط.
- كتابة رقم التليفون الارضي.
- ثم كتابة المحافظة التابع لها.
- الضغط على زر دفع الفواتير.
- الضغط على كلمة سداد.
تنشر "الدستور" الرابط الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات لتسديد الفاتورة الارضى لشهر ديسمبر 2020، من هنا https:billing.te.eg، ويجب اتباع الخطوات الاتية لمعرفة كيفية سداد الفاتورة وآخر موعد لها:
- الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة المصرية للاتصالات https:billing.te.eg
- ثم يقوم المواطن بكتابة كود المحافظة، ورقم التليفون الأرضي.
- الضغط على زر دفع الفواتير.
- الضغط على كلمة سداد.
طرق دفع فاتورة التليفون الأرضى 2020
1- سنترالات الشركة المصرية للاتصالات.
2 - يمكن للمواطن الدفع إلكترونيًا عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات.
3 - يمكن للمواطن السداد عن طريق خدمة فوري.
4 - يمكنك تسديد فاتورة التليفون الأرضي على موقع الشركة المصرية للاتصالات، من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM لبنوك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي.
5 - ويمكن للمواطن السداد عن طريق فودافون كاش.
ويستعرض «الدستور» فى التقرير آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر ديسمبر 2020.
أخر موعد لسداد فاتورة التليفون الارضى لشهر ديسمبر 2020
أعلنت المصرية للإتصالات أن أخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر ديسمبر يكون بعد صدور الفاتورة بشهر واحد، حيث تقوم الشركة بمد فترة سداد فواتير التليفونات الأرضية لمدة شهر سماح، ويتحول التليفون الأرضي بعد ذلك للاستقبال فقط.
كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى 2021- الدخول على الرابط الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات.
- كتابة رقم التليفون الارضي.
- ثم كتابة المحافظة التابع لها.
- الضغط على زر دفع الفواتير.
- الضغط على كلمة سداد.
كيفية تسديد التليفون الأرضى 2021
تنشر "الدستور" الرابط الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات لتسديد الفاتورة الارضى لشهر ديسمبر 2020، من هنا https:billing.te.eg، ويجب اتباع الخطوات الاتية لمعرفة كيفية سداد الفاتورة وآخر موعد لها:
- الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة المصرية للاتصالات https:billing.te.eg
- ثم يقوم المواطن بكتابة كود المحافظة، ورقم التليفون الأرضي.
- الضغط على زر دفع الفواتير.
- الضغط على كلمة سداد.
طرق دفع فاتورة التليفون الأرضى 2020
1- سنترالات الشركة المصرية للاتصالات.
2 - يمكن للمواطن الدفع إلكترونيًا عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات.
3 - يمكن للمواطن السداد عن طريق خدمة فوري.
4 - يمكنك تسديد فاتورة التليفون الأرضي على موقع الشركة المصرية للاتصالات، من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM لبنوك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي.
5 - ويمكن للمواطن السداد عن طريق فودافون كاش.