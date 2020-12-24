44 وفاة و2650 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 2650 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 425864 حالة، بالإضافة إلى 44 وفاة جديدة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية، بأن عدد الوفيات ارتفع إلى 7130 حالة بعد تسجيل الوفيات الـ44، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، 3928590 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.كما تم تسجيل 2833 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 388728.