شباب مطروح يطلقون حملة لتوزيع الكمامات لمحاربة استغلال التجار (صور)

اتحد عدد شباب محافظة مطروح لمحاربة تجار أزمة كورونا بعد غلاء أسعار الكمامات، وأطلقوا حملة لتوزيع الكمامات مجانا على المارة في الشوارع والميادين وفي عدد من المحال التجارية.وقال محمد أمبيوة، أحد أبناء قبائل مطروح لـ"الدستور"، إن المبادرة بدأت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد قيام عدد من الصيدليات برفع أسعار الكمامات، مما جعل المواطنين يرفضون استخدامها وانضم إلى المبادرة عدد من الشباب.وأضاف أنه قام بالتواصل مع مديري أحد المصانع في القاهرة وتم شراء كميات كبيرة من الكمامات بسعر الجملة، حيث تم توزيعها على المارة في الشوارع والميادين الرئيسية والإشارات، بالإضافة إلى توزيعها على أصحاب الميكروباصات وسيارات الأجرة.وأكد أنه تم توزيع عدد من الكمامات على أصحاب المحال لكي يقومون بتوزيعها على المواطنين أثناء تواجدهم في تلك المحال بالمجان، مؤكدا أنه على مدار يومين تم توزيع 20 ألف كمامة.وأشار إلى أنه تم طلب كميات أخرى من الكمامات وسيتم توزيعها لتغطية المحافظة بالكامل، مؤكدا أنهم أثناء قيامهم بتوزيع الكمامات يقومون بتوعية المواطنين بمخاطر الموجة الثانية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى طرق الوقاية.وطالب ابن قبائل مطروح أصحاب الصيدليات بعدم المتاجرة بأزمة فيروس كورونا مرددا "اتقوا الله وراعوا الفئات الفقيرة.. دي أزمة ولازم كلنا نتحد".