حمادة رئيسًا وفؤاد نائبًا.. نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة سوهاج

أعلنت جامعة سوهاج، منذ قليل، فوز الطالب محمد حمادة عبدالمنعم بكلية التجارة بمنصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة بالتزكية، وفوز الطالب مهاب محمد عبد الراضي بكلية الألسن بمنصب نائب رئيس الاتحاد بالتزكية.جاء ذلك خلال فعاليات انتخابات اتحاد طلاب الجامعة، التي استمرت خلال الفترة من ١٠ لـ٢٤ ديسمبر الجاري، وتنافس بها ١٠٠٤ طلاب وطالبات على مستوى كليات الجامعة.وجاءت نتائج الأمين والأمين المساعد للجان العليا كالآتى:في لجنة الأسر، فاز الطالب شريف ممدوح بمنصب أمين اللجنة والطالب محمد عبدالناصر أمين مساعد، اللجنة الرياضية حصل على منصب أمين اللجنة الطالب محمود السيد، والطالب محمد عطية أمين مساعد، وباللجنة الثقافية والإعلامية فازت الطالبة آية هشام بمنصب أمين اللجنة، والطالب عبدالله محمد أمين مساعد، مضيفًا أنه فاز الطالب أحمد عفت بمنصب أمين اللجنة الفنية، والطالبة اريج ناصر أمين مساعد، وبلجنة الجوالة حصل الطالب محمد انور علي منصب أمين اللجنة والطالب محمد ماجد أمين مساعد، كما فاز فارس محمود بمنصب أمين اللجنة الاجتماعية والطالب محمد حلمي أمين مساعد، وأخيرًا باللجنة العلمية فاز الطالب محمد عبدالقادر بمنصب أمين اللجنة والطالب عبد الله علاء الدين أمين مساعد.