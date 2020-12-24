إقالة نائب رئيس مدينة دمنهور لتقاعسه عن العمل

أقال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، نائب رئيس مدينة دمنهور؛ لتقاعسه عن أداء عمله وسوء مستوى النظافة بشارع الروضة ومتفرعاته.جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها محافظ البحيرة مساء الخميس، التي تفقد خلالها شوارع المعهد الديني والروضة وعبدالسلام الشاذلي والجمهورية وعرابي ومدخل المحافظة ومنطقة المحطة، حيث تلاحظ سوء مستوى النظافة، خاصة بمتفرعات شارع الروضة.من ناحية أخرى، وخلال جولته تابع اللواء المحافظ أعمال معدة حديثة لإحدى الشركات خاصة بأعمال رصف رد الشيء لأصله بالشوارع، وتابع تجربة عملية لتلك المعدة، لافتًا إلى جهود المحافظة المستمرة للاستعانة بأحدث المعدات والتقنيات الحديثة فى مختلف المجالات، خاصة فيما يخص قطاع النظافة والبيئة وأعمال الرصف لتقديم أفضل خدمة للمواطن البحراوي.