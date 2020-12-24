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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إقالة نائب رئيس مدينة دمنهور لتقاعسه عن العمل

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:22 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة
معوض هويدى
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أقال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، نائب رئيس مدينة دمنهور؛ لتقاعسه عن أداء عمله وسوء مستوى النظافة بشارع الروضة ومتفرعاته.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها محافظ البحيرة مساء الخميس، التي تفقد خلالها شوارع المعهد الديني والروضة وعبدالسلام الشاذلي والجمهورية وعرابي ومدخل المحافظة ومنطقة المحطة، حيث تلاحظ سوء مستوى النظافة، خاصة بمتفرعات شارع الروضة.

من ناحية أخرى، وخلال جولته تابع اللواء المحافظ أعمال معدة حديثة لإحدى الشركات خاصة بأعمال رصف رد الشيء لأصله بالشوارع، وتابع تجربة عملية لتلك المعدة، لافتًا إلى جهود المحافظة المستمرة للاستعانة بأحدث المعدات والتقنيات الحديثة فى مختلف المجالات، خاصة فيما يخص قطاع النظافة والبيئة وأعمال الرصف لتقديم أفضل خدمة للمواطن البحراوي.

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