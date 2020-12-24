معاذ رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة الوادي الجديد وسنوسي نائبًا له

أعلن الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادى الجديد، الخميس، أن انتخابات اتحاد طلاب الجامعة، أسفرت عن فوز الطالب خالد على محمد معاذ بمنصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، والطالب محمد أحمد محمود سنوسي، بمنصب نائب رئيس الإتحاد، وفوز الطالب عبدالرحمن أحمد محمد، بمنصب أمين لجنة الأسر، وفوز الطالب محمد عز الدين محمود سيد بمنصب الأمين المساعد، وفوز الطالبة غادة على أحمد موسى بمنصب أمين اللجنة الاجتماعية، وفوز الطالب أحمد محمد سعيد فاز بمنصب الأمين المساعد.أضاف رئيس الجامعة، أن الطالب أحمد عز الدين محمود، فاز بمنصب أمين اللجنة الرياضية، وفاز الطالب عماد يوسف مهدى بمنصب الأمين المساعد، وفازت بمنصب أمين اللجنة الثقافية الطالبة مريم خالد محمد، وفاز الطالب بولا محارب شهدى بمنصب الأمين المساعد، وفاز بمنصب أمين اللجنة الفنية الطالب أحمد عمر محمد عبد المهدى، وفاز الطالب عمرو رجب صديق عبدالله بمنصب الأمين المساعد.كما فاز بمنصب أمين لجنة الجوالة الطالب على بدر عبدالحميد محمد، وفاز الطالب إسلام إبراهيم عبد الغفار بمنصب الأمين المساعد، وفاز بمنصب أمين اللجنة العلمية الطالب مؤمن عبدالباسط عبدالعاطى وفازت الطالبة أفنان على عبدالله محمد بمنصب الأمين المساعد.وهنأ رئيس الجامعة الفائزين من مختلف اللجان، مؤكدًا أهمية الحرص على التحصيل العلمي بالتوازى مع الأنشطة الطلابية، لافتًا إلى أهمية دور اتحاد طلاب الجامعة في تقديم سبل الدعم لزملائهم الطلاب فى مختلف الكليات للارتقاء بالأنشطة.كما أشاد رئيس الجامعة بالجهد الكبير فى ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية ومتابعته المستمرة لأعمال العملية الانتخابية فى مختلف كليات الجامعة، مؤكدا ضرورة العمل كفريق واحد فى اتحاد الطلاب، مقدمًا الشكر لفريق العمل المشارك فى إنجاح انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة، التى شهدت منافسة قوية بين الطلاب.وطالب اتحاد طلاب الجامعة بإعداد خطط لكل لجنة وتقديمها للسادة وكلاء الكليات لشئون الطلاب والتعليم لدراستها والبدء فى تنفيذ مجموعة من الأنشطة الاجتماعية والفنية والثقافية والعلمية وتنظيم رحلات ترفيهية للطلاب ولأعضاء هيئات التدريس والطلاب للمشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى مختلف محافظات الجمهورية والمشروعات القومية التى تنفذها الدولة بمناطق الفرافرة وشرق العوينات بمحافظة الوادى الجديد.