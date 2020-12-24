ارتفاع التضخم السنوي في الجزائر إلى 2.3% في نوفمبر

أظهرت أرقام رسمية، اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم السنوي في الجزائر إلى 2.3 بالمائة في نوفمبر، من 2.2 بالمائة في الشهر السابق، بفعل صعود في أسعار الخدمات والمنتجات المصنعة.الجزائر عضو في أوبك وتعتمد اعتمادا كثيفا على استيراد سلع مثل المواد الغذائية، لكن البلد يحاول الحد من الإنفاق على جلب البضائع من الخارج في ظل انخفاض إيرادات تصدير النفط والغاز.تفيد البيانات الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات، بأن أسعار المنتجات المصنعة زادت 5.3 بالمائة، في حين ارتفعت تكلفة الخدمات 1.7 بالمائة. كان معدل التضخم في الجزائر اثنين بالمائة على مدى العام 2019 بأكمله.