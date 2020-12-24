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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق 1297 منشأة مخالفة لقرارات الغلق خلال ديسمبر بالغربية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:09 م
طارق رحمي
طارق رحمي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه تنفيذًا لقرار وزارة التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، قامت الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء منذ شهر ديسمبر بغلق عدد (٢٤٢) محلا، عدد (٩٠) مطعما، عدد (١٤٨) مقهى، عدد (١٢٨) ورشة، عدد (١٤) سوقا و(٤٨٨) منشأة أخرى، و(١٨٧) سناتر للدروس الخصوصية، وذلك بإجمالي ١٢٩٧ منشأة في نطاق المحافظة.

شدد الدكتور طارق رحمى على رؤساء الأحياء والمدن بالمتابعة اليومية لتطبيق مواعيد الإغلاق الجديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتطبيق الإجراءات القانونية بكل حزم على من يخالف المواعيد الجديدة.

وأكد المحافظ أن هذه القرارات تأتي في المقام الأول من أجل سلامة وصحة المواطن، خاصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك الحفاظ على مرافق الدولة، مطالبًا أصحاب المحلات والمطاعم والمقاهي والورش بضرورة الالتزام بالمواعيد الجديدة للفتح والإغلاق والالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية بداخل تلك المنشآت.

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