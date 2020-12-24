المرصد السوري: المدفعية التركية تقصف ريف عين عيسى لدعم المليشيات

شنت القوات التركية قصفا عنيفا، اليوم الخميس، على ريف مدينة عين عيسى شمالي الرقة بالتعاون مع المليشيات التابعة لها من أجل السيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مساء اليوم، أن اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" من جهة أخرى، على محاور قريتي جهبل ومشيرفة بريف عين عيسى شمالي الرقة، تزامنًا مع إسناد المدفعية التركية لتأمين تغطية نارية لعناصر الفصائل الموالية لها بالتقدم على محور قرية جهبل قرب طريق m4.وأشار المرصد السوري إلى أن الاشتباكات العنيفة بالمدفعية والرشاشات المتوسطة والثقيلة، بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، مستمرة منذ أمس بعد هدوء حذر خلال الأيام الماضية.ووثّق المرصد السوري في 22 ديسمبر الجاري مقتل 7 من الفصائل الموالية لأنقرة وإصابة 4 آخرين بجراح متفاوتة، جراء الاشتباكات العنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية، على محور المشيرفة شمال شرق عين عيسى.