ورشة عمل للإعداد النفسي للمدربين بمديرية شباب الإسكندرية

نفذت الإدارة المركزية للطب الرياضي، برئاسة خالد مسعود، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ورش عمل تحت عنوان «الملف النفسى الرياضى لمدربى الألعاب الجماعية والفردية بالأندية والمنتخبات»، وذلك الخميس بقاعة المؤتمرات بالمديرية تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بالأنشطة الرياضية.شارك في الورشة 70 من مدربى الألعاب الجماعية والفردية بمراكز الشباب والأندية الرياضية، وتانى هذه الورش للتعريف بأهمية الإعداد النفسى فهو يوازي الإعداد البدني والمهاري في كل فترات الإعداد (الانتقالية- الإعدادية- التنافسية) أي طوال الموسم الرياضي ولا يقتصر فقط قبل المنافسات وأثنائها بل قبل، وأثناء وبعد المنافسات الرياضية.وأمكن تعريف الإعداد النفسي للرياضيين على أنه عملية تهيئة وتحضير اللاعب أوالفريق والجهاز الفنى لوصولهم للتعبئة النفسية المثلى (مرحلة الطلاقة النفسية) التى تساهم فى تحقيق الأداء المثالى (الفورمة الرياضية) قبل واثناء وبعد المنافسة الرياضية فى ضوء توفير مبدأ الصحة النفسية البدنية للاعبين، أي وصول اللاعب إلى الآلية والتلقائية فى الإدلاء والاندماج الكامل والانسجام بين افراد الفريق والتركيز وتوزيع الانتباه أثناء الأداء والتآزر الحركي والنفسي والصلابة النفسية طوال المباراه حتى نهايتها والثقة بالنفس وبالآخرين، ما يؤدى إلى الفورمة في الأداء، وذلك في إطار مبدأ مهم وهو اللاعب أولًا، المكسب ثانيًا وبطرق ووسائل مشروعة لا تخرج عن القيم ولا تضر باللاعبين.