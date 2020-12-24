صور مفزعة من داخل منزل سيدة تعرضت للاعتداء من شقيقها وابنها بطنطا

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لسيدة، تعرضت للاعتداء من قبل شقيقها وابنها، في مدينة طنطا، وقررت الأم تحرير محضر ضدهما.وحصلت "الدستور" على أول صور لمنزل الأم التي تعرضت للاعتداء عليها من شقيقها وابنها وحلق شعرها وحبسها بالمنزل، وظهرت في الصور بوابات حديدية قبل دخول الشقة الخاصة بها خلاف الأدوار الأخرى بالمنزل.يذكر أن مدينة طنطا شهدت واقعة مؤسفة حين تعرضت أم للاعتداء، من شقيقها وابنها، اللذين حلقا شعرها، وحبساها بالمنزل ووضعا بوابات حديدية لعدم خروجها ومنعاها من الطعام.وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورا للسيدة "ه. الـ.غ"، 53 عامًا، مقيمة حي اول طنطا بعد حلاقة شعرها.وحررت الأم المحضر رقم 86 أحوال اول طنطا ضد شقيقها وابنها للعرض على النيابة العامة، وبدء التحقيقات.