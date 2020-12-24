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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

روسيا تختبر أسلحة فرقاطة قتالية مطورة مضادة للغواصات

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:24 م
جريدة الدستور
عبير سليم
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أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن فرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" التابعة لأسطول المحيط الهادئ في الجيش خضعت مؤخرا لاختبارات أسلحتها الجديدة التي حصلت عليها بعد التعديل.

وقال بيان صادر عن الخدمة: "خضعت سفينة المارشال شابوشنيكوف القتالية التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي مؤخرا لاختبارات عملية في مياه بحر اليابان، وقام طاقم السفينة باختبار قدرات الأسلحة الجديدة التي حصلت عليها الفرقاطة بعد عمليات التحديث والتطوير".

وأضاف البيان "خلال الاختبارات نفذت عمليات لإطلاق النيران من مدافع A-190 ورشاشات AK-630 التي حصلت عليها السفينة في إطار عمليات تحديثها، كما أجريت عمليات لإطلاق صواريخ مخصصة لتضليل الرادارات المعادية".

وكانت روسيا طورت هذه السفينة مع 11 سفينة أخرى في إطار المشروع الحكومي رقم 1155 ما بين عامي 1977 و1991، وعام 2015 أرسلتها إلى أحد احواض صيانة السفن لتحديثها وتحويلها لسفينة قتالية مضادة للغواصات.

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