مقتل 3 عمال في حريق بمصفاة للنفط بأربيل شمال بغداد

أفاد مصدر أمني بمحافظة أربيل بإقليم كردستان العراق مساء اليوم الخميس، بمقتل ثلاثة عمال وإصابة رابع إثر إندلاع حريق في مصفاة كاركروب للنفط في ناحية كوروكورسك بأربيل 350 كيلومترا شمال بغداد.وقال المتحدث باسم قوات الدفاع المدني في أربيل سركوت كارش، إن "حريقا اندلع اليوم في المخزن الكبير وسط المصفاة وتسبب بمقتل ثلاثة من عمال المصفاة وإصابة رابع بجروح بالغة"، موضحا أنه تمت السيطرة على الحريق خلال 20 دقيقة.وأضاف كارش أن "التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحريق، وحجم الخسائر المادية".