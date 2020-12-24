دراسة تحليل سياسي وتشريعي لانتخابات النواب 2020

وخلصت الدراسة إلى عدة ملاحظات وتوصيات أهمها:

أصدر مركز دراسات الديمقراطية الحرة، الخميس، دراسة تتناول تحليل سياسي وتشريعي لانتخابات النواب التي جرت في الفترة من 10 سبتمبر بدعوة الناخبين للتصويت والمرشحين للتقدم بأوراقهم، وحتى انتهاء جولة الإعادة في المرحلة الثانية وإعلان النتائج النهائية في ١٤ ديسمبر.تناولت الدراسة المكونة من 5 فصول تقييم العملية الانتخابية بالكامل، بهدف التأكد من إجراء الانتخابات وفق المعايير العالمية المتفق عليها بشأن نزاهة وشفافية الإجراءات وإتاحة الحرية للمواطنين في التعبير عن مواقفهم وتقرير مصيرهم بإرادة حرة، والوقوف على مدى تقدم مصر في عملية التطور الديمقراطي، بشكل عام.في سياق متصل، قالت داليا زيادة، مدير مركز دراسات الديمقراطية الحرة: "هذه الانتخابات تحمل لنا العديد من الأمور المبشرة بشأن تطوير الحياة السياسية في مصر وتفعيل ما دعا إليه الرئيسي السيسي من بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة"، مضيفة "أن فوز المرأة بـ١٤٨ مقعدا بالانتخاب، إضافة إلى ١٤ مقعدا متوقعا على الأقل بالتعيين، يعني أن إجمالي نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب ٢٠٢٠ ستقدر بنحو ٢٧٪ وهي نسبة غير مسبوقة في جميع برلمانات مصر على طول تاريخها، ولولا قانون مجلس النواب الجديد، ما تمكنت المرأة من إحراز هذا السبق".- لقد نجحت الهيئة الوطنية للانتخابات، وكافة الجهات المعاونة لها في الدولة، مثل وزارة الصحة، ووزارة الهجرة وزارة الداخلية والقوات المسلحة، في إدارة عملية انتخابات مجلس النواب، ومن قبلها مجلس الشيوخ، بكفاءة كبيرة، في كل مراحلها.- يسرت مسألة تقسيم محافظات الجمهورية على مرحلتين منفصلتين عملية الإدارة والتصويت والمتابعة بشكل كبير، ومكنت أيضًا قوات الشرطة والقوات المسلحة المكلفة بتأمين اللجان من القيام بمهمتهم بسهولة ودون ضغط، وبما لم يؤثر أيضًا على سير الحياة العامة في كافة محافظات الجمهورية، مثلما كان الحال في الاستحقاقات الانتخابية السابقة.- كان للمرأة تواجد مشرف جدًا في العملية الانتخابية سواء كمرشحة أو كناخبة، ونتج عن ذلك حصول المرأة على ١٤٨ مقعدا بالانتخاب.- كذلك كان للشباب حضور قوي، ونجحوا في الحصول على ٩٦ مقعدا بالانتخاب، وأغلبهم من المرشحين المستقلين على النظام الفردي.- كانت نسبة المشاركة من جانب المواطنين جيدة، والتي وصلت إلى متوسط تقريبي ٢٨٪ بإجمال المرحلتين، مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية المماثلة في الماضي القريب، وأيضًا على الرغم من المعيقات الكثيرة التي تسبب فيها وباء كورونا، سواء على المستوى الصحي أو على المستويين الاجتماعي والسياسي.- على الرغم من ظهور بعض محاولات معدومي الضمير من المرشحين الذين حاولوا شراء الأصوات، إلا أن تدخل الدولة وقوات الشرطة في الوقت المناسب سيطرت على هذه الممارسات.- وبالرغم من محدودية عدد من قاموا بمحاولة شراء الأصوات إلا أنها جريمة، والخطر الذي تشكله هذه المحاولات الملتوية على التقدم الديمقراطي في مصر وعلى مصداقية التصويت الانتخابي لدى المواطنين، ما زال أمر قائم، مع الأسف، ويستلزم قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بفرض قيود أكثر صرامة على أي حزب أو مرشح يحاول شراء أصوات الناخبين أو رشوتهم في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، ويستلتزم من منظمات المجتمع المدني المعنية بشأن الانتخابات بذل جهد مضاعف والتعاون مع الدولة في توعية المواطنين بخطورة الرشاوى الانتخابية، وتعريفهم بآليات الإبلاغ عن من يمارسونها.- نتوقع أن الحضور الكثيف للأدوات الإليكترونية عبر شبكة الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي فرضتها ظروف انتشار وباء كورونا، في هذه الانتخابات، سوف يكون لها أثر أكبر وأوسع في إدارة الاستحقاقات الانتخابية القادمة، ولهذا يجب على كل الأجهزة المعنية بالدولة، والهيئة الوطنية للانتخابات، الاستعداد من الآن بتجهيز وتأمين نظم انتخابية تدار عبر الأنترنت، أو عبر أدوات التصويت الإلكتروني المتعارف عليها في العالم، مع وضع ضوابط قانونية مستحدثة، بناء على الخبرة التي اكتسبتها من الانتخابات الحالية، بشأن قواعد الدعاية الانتخابية عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت الأخرى.