ألمانيا تعرب عن ارتياحها بعد الاتفاق البريطاني الأوروبي

أعرب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عن ارتياحه حيال التوصل إلى اتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لفترة ما بعد الخروج البريطاني من التكتل.وقال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي مساء الخميس:" لقد كان ماراثونا تفاوضيا لكن بزمن قياسي عالمي وبنقطة نهاية طويلة الأمد، وقد كان الامر يستحق السير للأميال الإضافية التي تم الاستشهاد بها كثيرا".في الوقت نفسه أشار الوزير الألماني إلى أن الاتفاقية لم تتم بعد "وبطبيعة الحال سننظر بدقة في المسودة داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لأنه يجب أن توافق كل دول التكتل الـ27 والبرلمان الأوروبي لاحقا".وتابع ماس أن ألمانيا كرئيس للاتحاد الأوروبي ستبذل كل في وسعها حتى يمكن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بشكل مؤقت بحلول مطلع يناير المقبل" سيكون الأمر تحديا وسيتطلب من كل الأطراف الكثير من المرونة، لكنني متفائل بالنجاح".وأشار ماس إلى الاقتراب من إمكانية فتح فصل جديد مع بريطانيا معربا عن الأمل في دخول الاتفاق حيز التنفيذ بشكل نهائي في وقت مبكر من العام الجديد بعد تصويت البرلمان الأوروبي.كانت مصادر بالاتحاد الأوروبي قالت في وقت سابق من اليوم إن بريطانيا والتكتل الأوروبي توصلا لاتفاق بشأن العلاقات التجارية بينهما في فترة ما بعد الانسحاب من الاتحاد "بريكست"، وذلك قبل أيام قليلة فقط من خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة.وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إنه "تم التوصل لاتفاق"، مرحبًا "بالأنباء الرائعة للأسر والأعمال التجارية في كل جزء من المملكة المتحدة.