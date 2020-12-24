ماكرون: الاتفاق مع بريطانيا ضروري لحماية مواطنينا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إن "وحدة أوروبا وحزمها قد آتيا ثمارهما" وذلك عقب توصل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق.أضاف ماكرون، في تغريدة على تويتر، حسبما نقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، أن الاتفاق مع المملكة المتحدة ضروري لحماية "مواطنينا وصيادينا ومنتجينا".وتابع الرئيس الفرنسي أن "أوروبا تتحرك إلى الأمام ويمكنها أن تتطلع إلى المستقبل، متحدة، ذات سيادة، وقوية".