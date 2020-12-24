ظهور أول حالة بسلالة كورونا الجديدة المتفشية في ألمانيا

قالت ولاية بادن-فيرتمبرج الألمانية، اليوم الخميس، إنها رصدت أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي تنتشر سريعا في بريطانيا.وجاء الشخص المصاب من مطار هيثرو في لندن إلى فرانكفورت يوم 20 ديسمبر لزيارة أقاربه وثبتت إصابته بالفيروس فور وصوله.وقالت وزارة الصحة في ولاية بادن-فيرتمبرج "هذه أول حالة معروفة في ألمانيا".وأضافت أن ثلاثة من المخالطين للحالة المصابة وضعوا في الحجر الصحي.ودفعت السلالة الجديدة سريعة الانتشار العديد من الدول إلى وقف حركة السفر مع بريطانيا.وأكدت سنغافورة اليوم أيضا اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة.