«عبدالغفار» يطالب بتحقيق التوازن بين حضور الأساتذة والطلاب والعاملين بالجامعات

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضرورة تحقيق التوازن بين حضور الأساتذة والطلاب والعاملين للجامعات بأعداد محددة، طبقا لما تراه كل جامعة بما يضمن انتظام سير العملية التعليمية، وإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول (الميدترم) من ناحية، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد من ناحية أخرى.وأشار «عبدالغفار»، إلى أنه جارٍ ميكنة كافة إجراءات المنظومة التعليمية سواء الامتحانات الإلكترونية أو الخدمات الطلابية، مطالبًا السادة رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية بالمشاركة فى المنصات التعليمية المختلفة.ووجه الوزير بضرورة زيادة الاهتمام ببرامج البحث العلمى بالجامعات الخاصة إلى جانب العملية التدريسية؛ بما يسهم فى تحسين تصنيف الجامعات الخاصة عالميًا، خاصة أنها تضم نخبة متميزة من الأساتذة والباحثين.وجه المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بأن تتم الترقية من خلال اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات وفقًا للقانون.وأحيط المجلس علمًا بما يلى:قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى ولائحته التنفيذية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، والخاص بالدفع إلكترونيًا.تشكيل لجان الأمانة للجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الحالى وتضم لجان (الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الخارجية، شئون التعليم والطلاب، فحص طلبات إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية، فحص ومراجعة المقاصات).كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات التي تخص الجامعات الخاصة والأهلية.