غضب تركي بسبب رفع قيمة الفائدة البنكية

انتقد حزب الشعب الجمهوري قرار البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، برفع سعر الفائدة على الليرة التركية من 15% إلى 17%، قائلًا: «لا فائدة من ذلك».وفي إشارة إلى كلمات دائمًا ما يذكرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن «الفائدة هي سبب التضخم»، أكد نائب حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، أيكوت أردوغدو: «أولئك الذين يقوضون ثروتنا الوطنية بقولهم "الفائدة هي سبب التضخم" يواصلون زيادة الفائدة، وستزداد أكثر، حتى لو رفعوا الفائدة بما يكفي لإغراق الأمة بأكملها، فلن يفيد ذلك؛ لأنه لا توجد عدالة وديمقراطية، لانه لا توجد ثقة»، وفقا لموقع تركيا الآن.أما المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، فائق أوزتراك، قال: «رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين إلى 17%. في اقتصاد دولة تم تعليق القانون والدستور بها، لا يوجد استثمار ولا عمل. في أحسن الأحوال سيكون هناك "الخبز المعلق". في الاقتصاد المنكوب، يحصل رجال المال الساخن على المزيد من الفوائد التي يريدونها».كان البنك المركزي التركي قد رفع، اليوم الخميس، سعر الفائدة على الليرة التركية من 15 % إلى 17 %، في محاولة لإعادة توازن أسعار صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.