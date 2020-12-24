إعلان الفائز بمقعد رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، فوز الطالب يسير الدين تيسير حسن الزربة، بالفرقة الرابعة بكلية الدراسات الاقتصادية بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، للعام الجامعي 2021/2020، والطالب محمد لبيب السيد عبدالقوى بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق بمنصب نائب رئيس الاتحاد، في المرحلة الأخيرة لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة التى انتهت منذ قليل.وهنأ رئيس الجامعة فى كلمته عقب إعلان النتائج الطلاب الفائزين، مؤكدًا أن العملية الانتخابية شهدت حالة من الشفافية والنظام والتعامل بحيادية ونزاهة من خلال صناديق شفافة، ووجه كلمة للمجلس الجديد وضح خلالها المهام المطلوبة منهم تجاه جميع طلاب الجامعة.وأكد «قنصوة» أن النشاط الطلابى هو جزء أصيل من الحياة الجامعية ومرتبط بتكوين الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي، معلنًا أن الجامعة بصدد إنشاء برامج صناعة القادة اعتبارًا من العام الدراسي الحالى لتأهيل الطلاب وإعداد كوادر قيادية للمستقبل.كما أكد أن الجامعة ستدعم الإتحاد الطلابي الجديد وستقدم له كافة التسهيلات المادية والمعنوية التي يتطلبها دورهم في المرحلة المقبلة.وأشار الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن العملية الانتخابية تقدم للمشاركة فيها 1184 طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد المرشحين بعد فحص الطلبات والطعون 1062 طالبا وطالبة.وقال "جابر" إن الإتحاد الجديد مطالب بتنفيذ أنشطة طلابية فاعلة يستفيد منها الطلاب، والاهتمام بربط جميع الطلاب بكل ما يتم من أنشطة طلابية وجامعية وعلمية كما شكر سيادته الجميع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.وقدم الشكر لمجلس الاتحاد الماضى على جهده خلال العام الماضى فى ظروف استثنائية وصعبة لم تمر بها الجامعة من قبل، موضحًا أن الاتحاد السابق كان له دور فعال فى انتهاء العام الدراسي الماضى على النحو الأمثل، كما طالب المجلس الجديد بمواصلة ذلك الجهد خلال نفس الظروف.هذا وقد أسفرت نتائج انتخاب الأمناء والأمناء المساعدين للجان الطلابية العليا، وعددها 7 لجان، بفوز الطالب محمد احمد محمد ندا بالفرقة الثانية بكلية التجارة بمنصب أمين لجنة الأسر والطالبة حبيبة هشام حسين بالفرقة الرابعة بكلية الزراعة بمنصب الأمين المساعد، وفى اللجنة الرياضية، فاز الطالب الفريق عبدالرحمن ابراهيم حسنى بكلية الهندسة بمنصب الأمين والطالب عبد الرحمن على حسن بكلية التربية الرياضية بمنصب الأمين المساعد، وحسمت الطالبة ريهام احمد توفيق بالفرقة الثانية بكلية التمريض منصب أمين اللجنة الثقافية والطالبة ياسمين اشرف منصور الفرقة الرابعة كلية زراعة سابا باشا بمنصب الأمين المساعد، وفى لجنة الجوالة فاز الطالب عمرو رسمى محمد الفرقة الرابعة بكلية التربية منصب الأمين، والطالب عبدالله ابراهيم محمد حسانين الفرقة الثالثة بكلية الآداب بمنصب الأمين المساعد.كما فاز الطالب محمد ابراهيم السيد ابراهيم بالفرقة الثالثة بكلية التجارة بمنصب أمين اللجنة الفنية والطالب على عصام الدين الفرقة الرابعة بكلية طب الأسنان بمنصب الأمين المساعد، وفى اللجنة الاجتماعية فاز الطالب مصطفى أحمد كمال الدين الفرقة الرابعة بكلية الزراعة بمنصب الأمين والطالبة صوفيا محمد حسن الفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بمنصب الأمين المساعد، وفاز بمنصب أمين اللجنة العلمية الطالب عبد الرحمن حمدى بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية والطالبة دنيا احمد حسن الفرقة الأولى بكلية الحاسبات بمنصب الأمين المساعد.