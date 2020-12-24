رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

معاكسة فتاة تنتهي بإصابة 4 بجروح قطعية في المنصورة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:29 م
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
أصيب 4 شباب بقرية برق العز التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية بجروح خطيرة، إثر مشادة كلامية بينهم تطورت إلى تشابك بالأيدي بسبب معاكسة أحدهم لشقيقة الآخر.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى المنصورة الدولى لمركز شرطة المنصورة تفيد بإصابة "محمد. ع. أ"، 29 سنة، نجار، ومقيم قرية برق العز التابعة لمركز المنصورة، بجرح نافذ بالبطن واشتباه نزيف بالبطن وجرح قطعي باليدين، ادعاء تعد.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبسؤاله اتهم كلا من "شعبان. ج. ش، 21 سنة"، حلاق مصاب بجرح قطعى باليد اليسرى والرقبة، و"فكری. و. ا، 16 سنة"، طالب، مصاب بجرحين قطعيين بالرأس، و"محمد. ع. ا، 20 سنة"، عامل، بالتعدي عليه بمطواة كانت بحوزة المتهم الأول.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بأن المجني عليه كان يدافع عن شقيقته وعاتب المتهم الأول لمعاكستها وهدده بقطع يده إذا اقترب منها، وتطورت المشادة إلى مشاجرة عنيفة، والإصابات التي بهم نتيجة المشاجرة وبإرشادهم ضبط سلاح الجريمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

موضوعات متعلقة

كلمات حاسمة.. كلوب يعلق على «رحيل صلاح من ليفربول»

«الوزراء»: سنطبق الإغلاق الجزئي مرة أخرى في هذه الحالة (فيديو)

الحكومة تكشف حقيقة فرض حظر تجوال ليلة رأس السنة (فيديو)

وفاة رئيس الزمالك المستشار أحمد البكري بكورونا

الصور

image description

«أوقاف دمياط» حملة لتعقيم مساجد

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد العرض التجريبي للسيارة الكهربائية

image description

جامعة أسيوط تعلن أسماء الفائزين في انتخابات اتحاد الطلاب

image description

بالأسماء.. إعلان نتيجة انتخابات اتحاد طلاب جامعة دمياط

image description

مرافق أسيوط: حملة مكبرة لتنظيف الشوارع والميادين

الأكثر قراءة

موعد إعلان سعر البنزين الجديد في مصر بعد القرار الجمهوري اليوم

إخلاء سبيل الطبيب المتهم بالتحرش في الزقازيق

كلمات حاسمة.. كلوب يعلق على «رحيل صلاح من ليفربول»

مشاهد اللحظات الأخيرة.. والدة «شادي» تبكي: «خلوني أشوفه قبل الدفن»

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

بهاء سلطان مفاجأة «صاحبة السعادة» ليلة رأس السنة

منوعات

القضاء السويسري يلغي عقوبة إيقاف السباح الصيني سون يانغ

دراسة تثبت فاعلية الكحول لقتل الجراثيم

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021

إطفاء فرنسا تجري فحوص كورونا لسائقي الشاحنات في دوفر لحل الأزمة

أيام زمان

«لازلت هنا».. رسائل بخط يد لويس جريس إلى محبوبته سناء جميل

أحزان عماد حمدي.. توفي مصابا بالاكتئاب وفقد بصره بسبب وفاة شقيقه التوأم

عزيزة أمير أول منتجة في السينما تخدع يوسف وهبي للعمل في المسرح

فاكهة دخلت مصر في عهد محمد علي واختار اسمها.. تعرف عليها

مقالات الرأي
مدحت بشاى
حتى لا نرى التاريخ بعين واحدة
جمال طه
ليبيا.. بين أطماع الإخوان وسراب التسوية السياسية
ماجد حبته
إغلاق ثالث.. وانتخابات رابعة!
مؤمن المحمدي
ثم توبت
المزيد

الثقافة

«عبدالدايم»: أسوان بوابة مصر الجنوبية ولها مكانة خاصة بسبب إرثها الحضاري

طرح العرض البانورامي لمعرض منى فتحي إلكترونيًا

أشرف أبوجليل يعتذر عن منصب رئيس إدارة إقليم شرق الدلتا الثقافي

من هو الخزاف جمال حنفي الذي توفي متأثرا بإصابته بكورونا؟