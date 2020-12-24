معاكسة فتاة تنتهي بإصابة 4 بجروح قطعية في المنصورة

أصيب 4 شباب بقرية برق العز التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية بجروح خطيرة، إثر مشادة كلامية بينهم تطورت إلى تشابك بالأيدي بسبب معاكسة أحدهم لشقيقة الآخر.وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى المنصورة الدولى لمركز شرطة المنصورة تفيد بإصابة "محمد. ع. أ"، 29 سنة، نجار، ومقيم قرية برق العز التابعة لمركز المنصورة، بجرح نافذ بالبطن واشتباه نزيف بالبطن وجرح قطعي باليدين، ادعاء تعد.وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبسؤاله اتهم كلا من "شعبان. ج. ش، 21 سنة"، حلاق مصاب بجرح قطعى باليد اليسرى والرقبة، و"فكری. و. ا، 16 سنة"، طالب، مصاب بجرحين قطعيين بالرأس، و"محمد. ع. ا، 20 سنة"، عامل، بالتعدي عليه بمطواة كانت بحوزة المتهم الأول.وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بأن المجني عليه كان يدافع عن شقيقته وعاتب المتهم الأول لمعاكستها وهدده بقطع يده إذا اقترب منها، وتطورت المشادة إلى مشاجرة عنيفة، والإصابات التي بهم نتيجة المشاجرة وبإرشادهم ضبط سلاح الجريمة.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.