أحدهما من ذوي الهمم.. جامعة السويس تحصد جائزتين ببطولة الشهيد الرفاعي للسباحة

حصد طالبان من جامعة السويس، أحدهما من ذوي الهمم، مراكز متقدمة ببطولة الشهيد الرفاعي للسباحة.وتمكن ابن جامعة السويس من ذوي الهمم الطالب يوسف جلال محمد من الفوز بالمركز الثاني في بطولة الشهيد الرفاعي للسباحة التي تستضيفها جامعة الإسكندرية خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٦ ديسمبر الجاري.وحقق الطالب إبراهيم محمود إبراهيم، المركز الثالث في مسابقة ٥٠ متر حرة، في نفس البطولة.ووجه الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة، رسالة لأبنائه الطلاب عبر صفحة المركز الإعلامي للجامعة مهنئا إياهم بهذا الإنجاز الكبير ومتنيا دوام التقدم والرقي.