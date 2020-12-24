خفاجي: الأوقاف قامت بجهد كبير في مجال تجديد الخطاب الديني

قال الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، إن وزارة الأوقاف قامت بجهد كبير في مجال تجديد الخطاب الديني على مستوى العالم، من خلال حركة الترجمة التي قامت بها لمختلف اللغات، مشيدًا بإعداد الأئمة ثقافيًا، من خلال تطويرها المستمر لأكاديمية الأوقاف المصرية.جاء ذلك في كلمته خلال التثقيفي الذي عقدته وزارة الأوقاف المصرية للأئمة المصريين والسودانيين في الدورة التدريبية المشتركة بمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية اليوم، بحضور وزير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والشيخ نصرالدين مفرح رئيس الوزراء السوداني.ومن جانبها أكدت الدكتورة إيمان الشماع عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالأزهر الشريف بالإسكندرية، على أن اللغة هي أحد أهم مكونات الإمام والخطيب، وأن فهم أسرار اللغة يسهم في رقة طبع صاحبه، كما أنه لا غنى للخطيب عن ملكة اللغة والأدب، وأن اللغة هي مفتاح فهم أسرار القرآن الكريم.وكان قد أكد الشيخ نصرالدين مفرح وزير الأوقاف السوداني، خلال زيارة مجمع الأديان بصحبة معالي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على أن التجربة المصرية في مجال التسامح الديني تجربة عظيمة ومتفردة، وجديرة أن تعمم في العالم كله لإرساء وترسيخ أسس التسامح الديني والسلام العالمي.