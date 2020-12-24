ضبط 2،375 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر في الجيزة

كشف التقرير الوارد من مديرية الطب البيطري بالجيزة إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن حملات إدارة التفتيش على اللحوم أسفرت عن ضبط 2،375 طن من اللحوم المذبوحة خارج المجازر، وبلغ اجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها 15، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة لحين العرض على النيابة.وأوضحت التقارير أن أطباء إدارة المجازر بالمديرية قاموا بعمل برنامج مكثف للمرور الدوري على جميع مجازر الحيوانات والدواجن لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بها والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة التي تخضع للإشراف البيطري الكامل.وأظهرت التقارير أن إجمالي المذبوحات من الحيوانات المحلية بلغ 3106 رؤوس من الماشية داخل هذه المجازر، فيما بلغ إجمالي المذبوحات من الطيور عن نفس الفترة 218،700 طائر داخل المجازر المعتمدة من أجل وصول لحوم سليمة للمستهلكين ومكافحة الامراض التي تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج هذه المجازر.