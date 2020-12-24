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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

نائب: من حق مصر تنويع مصادر السلاح وترامب جانبه الصواب

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:32 م
حازم الجندي
حازم الجندي
إسلام نصير
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انتقد حازم الجندي، عضو الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، تصريحات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بشأن المعونة الأمريكية لمصر واستخدام القوات المسلحة لها لشراء أسلحة روسية.

وقال الجندي، في بيان الخميس، إن مصر منذ بداية الحصول على المعونة الأمريكية، وهي ملتزمة بشكل كامل بأوجه الصرف المتفق عليها وشراء الأسلحة من موسكو ليس أمرًا جديدًا ولا يتم تمويلها من المعونة الأمريكية.

وأضاف عضو الشيوخ أن بنود الحصول على المعونة الأمريكية لا تنص على حصول مصر على أموال سائلة، لكن تستخدم لشراء معدات عسكرية أمريكية، لافتًا إلى أن ترامب جانبه الصواب في الحديث عن المعونة.

وأشار إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقدم لمصر منذ عام 1979 معونة سنوية بناء على توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، تتنوع ما بين مساعدات عسكرية ومعونات اقتصادية تشرف عليها الوكالة.

وأوضح عضو الشيوخ أنه من حق الدولة تنويع مصادر تسليح قواتها المسلحة وذلك في إطار سياسة مصرية لتوسيع شراكاتها وعلاقاتها الاستراتيجية مع مختلف دول العالم.

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