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تحقيقات

«خلينا سند لبعض».. مبادرة مصريين الخارج لمساعدة العالقين

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:04 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
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"خلينا سند لبعض" هى مبادرة أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لدعم العالقين المصريين بالخارج عقب تعليق الطيران فى عدد من الدول، من بينها الكويت والسعودية وسلطنة عمان، في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خاصة تعليق الطيران بالكويت، نظرًا لسفر عدد من المصريين العاملين بها، وإقامتهم بالإمارات وسلطنة عمان وتركيا كـ"ترانزيت" خلال رحلة عودتهم إلى الكويت.

المبادرة حكومية في الأساس، إلا أن المعدن المصري الأصيل يظهر في المحن والشدائد، فقد أعلن الكثير من المصريين المقيميين في دول خارج مصر استعدادهم لتقديم أي مساعدات لأشقائهم في نفس الدولة التي يعيشون فيها، لحين استقرار الأوضاع وعودة حركة الملاحة الجوية من جديد، بعد أن توقفت في عدد من الدول بسبب ارتفاع منحنى الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

البداية كانت في ألمانيا، حيث أعلن مجموعة من المصريين الموجودين في ألمانيا عن تقديم المساعدات للمصريين غير القادريين على العودة إلى الوطن، والذين تتنوع أسباب سفرهم إلى ألمانيا إما للدراسة أو العلاج أو غيرها، وأعلنوا أن عدد المشاركين في هذه المبادرة 200 شخص تقريبًا في جميع ولايات ومدن ألمانيا.

وشرحت المجموعة المتطوعة أنه على العالق التواصل معهم بنفسه ويعرض مشكلته، وعلى أساسه سيرسلونه إلى أقرب متطوع للتنسيق معه لتقديم مكان للسكن، واحتياجات للطعام، وتوفير الاحتياجات لمن تم فرض الحجر الصحي من قبل الحكومة الألمانية، وكذلك توفير ترجمة مجانية من اللغة العربية إلى الألمانية أو العكس، مع توفير تكاليف تنقلات، التي تعتمد على تصنيف حالة الشخص صاحب المشكلة.

أما في إسبانيا فلم يتغير الوضع عن ألمانيا، وأغلب المتطوعين ينتمون إلى الهيئة الدولية للصليب الأحمر الإسباني، يتم التواصل مع أكبر عدد من المصريين، لتقديم كل ما يحتاجون إليه لحين السماح لهم بالعودة إلى مصر بعد عودة حركة الطيران، ويمكن للمتطوعين الوصول لأي عالق في أي مدينة إسبانية لتقديم المساعدة.

وفي الولايات الأمريكية، قام عدد من المصريين المقيمين هناك بتوفير الأدوية التي يحتاجها عدد من المصريين العالقين وتم توصيلها إلى أماكنهم، أيضًا تم الترتيب مع بعض المطاعم وأصحاب أنشطة توريد الوجبات بتوفير وجبات خاصة للمصريين العالقين وتوصيلها لهم.

ومن الدول الأجنبية إلى الدول العربية، حيث أبناء الجالية المصرية في السعودية، الذين لم يبخلوا أيضًا بتقديم المساعدات للعالقين المصريين، فقاموا بتكوين فريق مكون من مجلس الجالية لحصر أعداد العالقين وأماكنهم، وتخصيص فريق طبي للاستشارات والمساعدات الطبية، أيضًا تطوع عدد منهم لتقديم مساعدات مالية ووجبات مجانية خاصة للعمالة غير المنتظمة.

ووجهت وزارة الهجرة دعوة لكل المصريين المقيميين خارج مصر بتقديم الدعم والمساعدة للمصريين العالقين في الخارج في إطار مبادرة "خلينا سند لبعض"، بعد أن اضطروا إجباريًا الحرمان من العودة إلى مصر بسبب قرارات إغلاق حركة الطيران في عدد من الدول، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي تطبقها في ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا.

كما أعلنت الوزارة سبل التواصل عبر الوسائل المختلفة الخاصة بالوزارة سواء نموذج التسجيل المرفق على الرابط التالي: https:forms.gleopmmSVtydAETfSjE6 أو مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة متمثلة في الصفحة الرسمية على فيسبوك:

https:www.facebook.com/Moemigegy أو البريد الإلكتروني: [email protected]، وكذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك: 01069613755 01062437210

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