محافظ الشرقية يحضر احتفالات عيد الميلاد وسط إجراءات احترازية مشددة

تشهد محافظة الشرقية، اليوم، إقامة صلوات عيد الميلاد المجيد، لدى أبناء الطائفة الكاثوليك، والذين يحتفلون بأعياد الميلاد في الخامس والعشرين من ديسمبر.وقال القس سمعان صبحى، راعى الطائفة الكاثوليكية الشرقية، أنه مساء اليوم، سيشهد أداء صلوات العيد وسط إجراءات احترازية مشددة، وبحضور لا يتجاوز الـ40% من مساحة الكنيسة، وفقا لقرارات المطران رئيس الطوائف الكاثوليكية فى مصر.وأضاف لـ"الدستور"، أن صلوات اليوم ستؤديها الراهبات بالكنيسة الخاصة بهن، على أن يتم إقامة صلوات إحتفالية عشية رأس السنة يوم 31 ديسمبر الحالى، وسط حضور قليل وإجراءات احترازية مشددة.