وزير صحة جنوب إفريقيا يطالب بمزيد من القيود بعد اكتشاف سلالة كورونا جديدة

دعا وزير الصحة في جنوب إفريقيا إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار كورونا، بعد أن ساعدت سلالة جديدة من الفيروس في الدفع نحو زيادة غير مسبوقة في عدد الإصابات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.وحظرت المملكة المتحدة الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا مؤقتا بعد تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بالسلالة الجديدة من كورونا.وكانت تركيا من بين الدول الأخرى التي فرضت قيودا مماثلة، بينما عززت غينيا ضوابطها على المسافرين من جنوب إفريقيا.وظهرت السلالة الجديدة المعروفة باسم "في 2،501"، بشكل متزايد بين عينات الفحوص في الشهرين الماضيين.وقال وزير الصحة زويلي مخيزي في بيان: "يجب أن نحذر مواطني جنوب إفريقيا من أننا سنحتاج إلى مراجعة القيود الحالية والنظر في مزيد من الإجراءات لضمان الحد من معدل الانتشار المثير للقلق".وأضاف أن "معدل الانتشار أسرع بكثير منه في الموجة الأولى وسنتجاوز ذروة الموجة الأولى في الأيام المقبلة".وسيؤدي إغلاق أجزاء كبيرة من البلاد خلال موسم العطلات إلى توجيه ضربة قوية للاقتصاد الذي كان في حالة ركود حتى قبل الجائحة.