الرئيس يشارك فى قمة هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى مع رؤساء التجمعات الاقتصادية

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، فى قمة هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى مع رؤساء التجمعات الإقليمية الاقتصادية على مستوى القارة الإفريقية، عبر تقنية "فيديو كونفرانس".وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة تناولت مناقشة الاستعدادات للقمة القادمة للاتحاد الإفريقى المقرر عقدها فى شهر فبراير العام القادم.وأعرب الرئيس خلال الاجتماع عن التقدير لأخيه رئيس جنوب إفريقيا "سيريل رامافوزا" الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي لحرصه على دورية انعقاد اجتماعات الاتحاد الإفريقي بالرغم من التحديات التي يفرضها تفشى فيروس كورونا، مؤكدًا سيادته على أهمية استمرار الجهود الجماعية للنهوض بأجندة العمل الإفريقي المشترك في ظل الظروف الدقيقة الراهنة.