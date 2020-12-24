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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إندونيسيا تمنع دخول القادمين من بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:13 م
القادمين من بريطانيا
القادمين من بريطانيا
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أفاد تعميم صادر عن فريق العمل الحكومي لمكافحة كوفيد-19 في إندونيسيا أن جاكرتا فرضت حظرا على دخول المسافرين القادمين من بريطانيا، وشددت الإجراءات بالنسبة للقادمين من أوروبا وأستراليا في مسعى للحد من تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وقال التعميم هذا الأسبوع إن الأجانب القادمين من بريطانيا، حيث تنتشر سلالة جديدة من فيروس كورونا بشكل سريع، لن يُسمح لهم بدخول البلاد.

أما المسافرون القادمون من أوروبا وأستراليا فيتعين أن يكون بحوزتهم نتيجة سلبية لاختبار الكشف عن كورونا، وسيُعاد فحصهم عند الوصول حتى لو كانت نتيجة الفحص التي معهم سلبية، كما سيتم وضعهم
في الحجر الصحي لخمسة أيام.

وقال دوني موناردو رئيس فريق العمل لبرنامج إذاعي اليوم الخميس إن الإجراءات الجديدة بالنسبة لأوروبا وأستراليا جاءت في أعقاب مؤشرات على أن السلالة الجديدة للفيروس تنتشر هناك.

ويسري هذا التعميم حتى الثامن من يناير، وتشهد إندونيسيا أسوأ تفش لفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا بإجمالي 692838 إصابة و20589 وفاة حتى الآن.

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