إندونيسيا تمنع دخول القادمين من بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

أفاد تعميم صادر عن فريق العمل الحكومي لمكافحة كوفيد-19 في إندونيسيا أن جاكرتا فرضت حظرا على دخول المسافرين القادمين من بريطانيا، وشددت الإجراءات بالنسبة للقادمين من أوروبا وأستراليا في مسعى للحد من تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا.وقال التعميم هذا الأسبوع إن الأجانب القادمين من بريطانيا، حيث تنتشر سلالة جديدة من فيروس كورونا بشكل سريع، لن يُسمح لهم بدخول البلاد.أما المسافرون القادمون من أوروبا وأستراليا فيتعين أن يكون بحوزتهم نتيجة سلبية لاختبار الكشف عن كورونا، وسيُعاد فحصهم عند الوصول حتى لو كانت نتيجة الفحص التي معهم سلبية، كما سيتم وضعهمفي الحجر الصحي لخمسة أيام.وقال دوني موناردو رئيس فريق العمل لبرنامج إذاعي اليوم الخميس إن الإجراءات الجديدة بالنسبة لأوروبا وأستراليا جاءت في أعقاب مؤشرات على أن السلالة الجديدة للفيروس تنتشر هناك.ويسري هذا التعميم حتى الثامن من يناير، وتشهد إندونيسيا أسوأ تفش لفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا بإجمالي 692838 إصابة و20589 وفاة حتى الآن.