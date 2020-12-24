خالد الجندي للسلفيين: «العلم مش طرحة ودقن» (فيديو)

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن السلفييين أجانب في الفقه ولا يعرفون دلالات الكلمات والألفاظ والأحكام، ولا المجاز في اللغة ولا يعترفوا بالمجاز في القرآن الكريم، ويعانوا من ضيق أفق، منوهًا بأن المجاز في القرآن يعني صرف اللفظ عن حقيقته، فهل قول الله سبحانه وتعالى: "إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ"، يعني أن الله سبحانه وتعالى يقترض من العبد؟.









وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، للسلفيين: "اطلبوا العلم من الأزهر الشريف؛ لكون الأزهر يدرس علوم خادمة تصون بعضها البعض"، مشددًا على أن السلفيين لا يعرفوا الفارق بين العدد وصفته.