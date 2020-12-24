بريطانيا تستعيد سيادتها على مياهها الإقليمية بعد اتفاق بريكست

قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، الخميس، إن المملكة ستستعيد سيادتها على مياهها الإقليمية بعد اتفاق بريكست مع الاتحاد الأوروبي.أضاف رئيس الوزراء البريطاني في كلمة مساء اليوم أن بريطانيا سيحكمها برلمانها ومحاكمها وستتوقف علاقتنا مع محكمة العدل الأوروبية.وتابع "من مصلحة الاتحاد الأوروبي أن تكون جارته بريطانيا قوية ومزدهرة"، لافتًا إلى أن الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي سيفيد الاقتصاد البريطاني بشكل كبير.وأكد أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي سيوفر للمملكة 600 مليار جنيه إسترليني وصادراتهم ستتدفق إلى أوروبا دون رسوم جمركية.وأعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، توصلها لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يضمن خروجها الآمن من الاتحاد، والحفاظ على سيادتها.