بوريس جونسون يؤكد «التوصل لاتفاق» مع الاتحاد الأوروبي

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الخميس، أنه تم التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي، قائلًا عبر حسابه بموقع التدوينات المصغّر (تويتر): "تم الاتفاق".ونشر جونسون، الذي حقق فوزًا كاسحًا في انتخابات العام الماضي جرّاء تعهّده "إنجاز بريكست" صورة له وهو يحتفل بدورها، فيما أفادت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس بأن الاتفاق سيؤدي إلى "علاقة تجارية قوية" مع بروكسل وشركاء آخرين حول العالم.